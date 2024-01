OnePlus Buds 3: son haute définition avec une batterie promettant 44 heures de musique

Autonomie de jusqu’à 44 heures, son Hi-Res et design premium : voici les nouveaux OnePlus Buds 3

Les OnePlus Buds 3 sont les nouveaux écouteurs sans fil de OnePlus et arrivent avec la promesse d’offrir un son Hi-Res sans souci de batterie

Dans le cadre d’un événement de présentation de ses deux nouveaux terminaux haut de gamme, le OnePlus 12 et 12 R, la marque asiatique a présenté les nouveaux OnePlus Buds 3. Ces écouteurs avec réduction de bruit, longue durée de batterie et son Hi-Res arrivent pour confirmer que OnePlus n’est plus seulement une société de dispositifs mobiles.

Au niveau général, les OnePlus Buds 3 sont une évolution de la génération précédente. Les changements ne sont pas drastiques et il n’y a pas de nouveauté qui se démarque particulièrement, mais il s’agit d’une amélioration substantielle dans plusieurs domaines tels que l’autonomie, la qualité audio et la connectivité.

OnePlus Buds 3 : caractéristiques, prix et disponibilité

Le pilote embarqué dans chaque écouteur a une sensibilité de 110 ± 1,3 dB @ 1 kHz @ 1 mW avec une gamme de réponse de 15 Hz à 40 kHz. La traduction de ces données est que la qualité audio sera, théoriquement, bonne et coexistera avec la lecture Hi-Res.

La connectivité a été mise à jour et les OnePlus Buds 3 disposent de Bluetooth 5.3 pour assurer une connexion stable avec l’appareil mobile et une portée augmentée jusqu’à 10 mètres. La batterie se recharge via USB-C.

Chaque écouteur a une batterie de 58 mAh qui coexiste avec les 520 mAh du boîtier. OnePlus parle d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 6,5 heures, qui atteint jusqu’à 28 heures si l’on compte le boîtier avec la suppression active du bruit, ce chiffre est surprenant même si l’ANC réduit la durée.

Cependant, si la suppression active du bruit est activée, l’autonomie des écouteurs passe à 10 heures, avec une autonomie totale de 44 heures en comptant le boîtier de charge. En parlant de la suppression active du bruit, celle-ci est capable d’éliminer les bruits jusqu’à 49 dB.

Pour être capables d’offrir cette suppression de bruit, ils disposent de 3 microphones qui peuvent également être utilisés pour passer des appels. Bien qu’ils ne soient pas des écouteurs sportifs, les OnePlus Buds 3 sont résistants à la transpiration et à la poussière avec une certification IP55.

En ce qui concerne la taille, chaque écouteur pèse 4,87 grammes et l’étui 50,4 grammes. Leur format est assez plat, il ne devrait donc pas y avoir de problèmes pour les transporter dans une poche de pantalon ou de veste, permettant ainsi de les avoir toujours à portée de main.

Les OnePlus Buds 3 sont disponibles dès aujourd’hui, le 23 janvier, au prix de 99 euros tant dans la boutique officielle de OnePlus que sur Amazon. Le prix peut rendre des options comme les FreeBuds Pro 3 de Huawei moins attrayantes.