Mettez à jour dès que possible : iOS 17.3 corrige 15 erreurs de sécurité sur l’iPhone

iOS 17.3 est une version avec des nouveautés, mais aussi des corrections de sécurité

iOS 17.3 corrige jusqu’à 15 vulnérabilités

Hier, Apple a publié la version finale d’iOS 17.3, ainsi que d’iPadOS 17.3, watchOS 10.3 et macOS Sonoma 14.3, introduisant des nouveautés telles que le nouveau mode de Protection contre les Dispositifs Volés, les listes de lecture collaboratives d’Apple Music ou la fonction AirPlay dans les hôtels. Mais il ne s’est pas contenté de nouvelles fonctionnalités, il a également inclus 15 corrections de sécurité pour l’iPhone.

Il est courant que les nouvelles versions des systèmes d’exploitation publiées par Apple incluent des corrections de performances et de sécurité, et cela est évident dans iOS 17.3, qui traite jusqu’à 15 vulnérabilités corrigées, il est donc recommandé d’installer cette nouvelle version sur les iPhone compatibles.

iOS 17.3 est accompagné de plusieurs corrections de sécurité importantes

Tant iOS 17.3 que iPadOS 17.3 corrigent 15 vulnérabilités de sécurité, tandis que macOS Sonoma 14.3 en corrige 16. La plupart de ces failles corrigées sont communes aux trois versions, car iOS, iPadOS et macOS partagent de nombreuses fonctionnalités et applications.

Tout d’abord, une vulnérabilité affectant le Moteur Neuronal d’Apple a été corrigée, ce qui aurait pu permettre l’exécution d’un code arbitraire avec des privilèges noyau. D’autre part, une faille dans la Recherche dans Mail a été résolue, ce qui aurait pu permettre à des applications tierces d’accéder à des données sensibles de l’utilisateur.

Une erreur liée aux raccourcis a également été traitée, ce qui aurait pu permettre l’utilisation de données sensibles avec certaines actions sans demander notre autorisation. Enfin, mais non des moindres, une erreur liée à l’Horodatage a été corrigée, ce qui aurait pu permettre l’accès à notre numéro de téléphone via les journaux système, et la sécurité de Safari et WebKit a été renforcée.

Ce sont quelques-unes des vulnérabilités qui ont été corrigées dans les nouvelles versions des systèmes d’exploitation. De plus, Apple a publié iOS 16.7.5 et iOS 15.8.1 avec des corrections de sécurité pour les appareils plus anciens. Cela souligne l’importance de maintenir tous nos appareils à jour avec la dernière version de leur système disponible.