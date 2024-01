Modifient un iPhone 15 Pro pour anodiser son cadre en titane : le résultat est impressionnant

Un processus dangereux à réaliser, mais avec un résultat plus qu’impressionnant

L’anodisation affecte le titane, mais pas d’autres matériaux comme l’aluminium et l’acier inoxydable

Le monde de la personnalisation offre des possibilités infinies. En réalité, il est même possible de anodiser le titane pour que des smartphones comme l’iPhone 15 Pro aient des cadres uniques avec des couleurs vives. Voici l’impressionnant résultat d’un traitement méticuleux des bords de ce téléphone, dont les cadres en titane permettent cette liberté.

Possible en titane, mais pas en acier ni en aluminium

Cette création, réalisée par les experts de Fixit, a été réalisée grâce à un traitement méticuleux appelé anodisation. Pour cela, le titane doit être traité avec des acides très corrosifs qui génèrent une légère oxydation à la surface. Ensuite, la surface est anodisée avec un courant électrique tandis qu’une solution avec des électrolytes y est imprégnée, créant une large gamme de couleurs en fonction de la tension supportée par le titane pendant le processus.

Il est important de mentionner que ce type de processus est très dangereux à réaliser soi-même, donc ne le faites pas. Les acides utilisés dans le processus d’anodisation du titane sont hautement corrosifs et peuvent même affecter les os au moindre contact. Il vaut donc mieux confier ce type de personnalisation à des experts. De plus, cela ne fonctionne qu’avec le titane, car ni l’aluminium ni l’acier inoxydable n’ont ces propriétés chimiques.

Possibles changements à l’avenir

Le titane pour les cadres de l’iPhone 15 Pro a été une des nouveautés les plus frappantes de la nouvelle génération de téléphones Apple, un changement intéressant, malgré des problèmes occasionnels tels que l’écaillage des bords ou l’accumulation facile de saletés sur ce matériau s’il est utilisé sans étui. Cependant, Apple travaille sur d’autres domaines pour mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités pour l’avenir.

Par exemple, l’une d’entre elles est brevetée depuis plus de deux ans, bien qu’elle n’ait été révélée que récemment : la création d’une interface iOS conçue pour une utilisation sous l’eau. De nos jours, les téléphones ont laissé l’eau de côté et il s’est écoulé assez de temps depuis que l’IP68 a marqué les limites de l’industrie en termes de résistance à la poussière et à l’eau. Par conséquent, l’arrivée de fonctionnalités aquatiques implique qu’Apple travaille à accroître les possibilités d’utilisation de ses smartphones dans des environnements humides.