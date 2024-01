Apple se vante d’une des fonctionnalités d’iOS 17.3 dans une nouvelle vidéo

Apple met en évidence le fonctionnement des listes collaboratives introduites dans iOS 17.3 dans une nouvelle vidéo

iOS 17.3 désormais disponible avec les listes collaboratives d’Apple Music et d’autres fonctionnalités

Hier, Apple a lancé la version finale d’iOS 17.3 avec de nouvelles fonctionnalités pour l’iPhone, telles que le nouveau système de sécurité pour les appareils volés, le fond d’écran Black Unity et les listes collaboratives d’Apple Music. La société a mis en avant cette dernière caractéristique dans une nouvelle vidéo publiée dans le but clair de promouvoir la dernière mise à jour.

Les nouvelles listes collaboratives d’Apple Music, introduites dans iOS 17.3, permettent à plusieurs utilisateurs de faire partie d’une même liste et de pouvoir à la fois ajouter et supprimer des chansons. À côté de chaque titre, apparaît l’avatar de la personne qui a ajouté la chanson, et par ailleurs, il est possible de réagir avec un emoji aux chansons ajoutées à la liste de lecture.

Apple fait la promotion des listes collaboratives d’Apple Music dans une nouvelle vidéo

Dans la vidéo d’une durée de trois minutes, publiée sur la chaîne YouTube officielle d’Apple Music, les artistes Ebro Darden, Nadeska Alexis et Lowkey montrent aux utilisateurs comment inviter quelqu’un à faire partie d’une liste de lecture collaborative, l’une des nouvelles fonctionnalités d’iOS 17.3.

De plus, dans la vidéo, les artistes montrent également comment réagir aux chansons ajoutées à la liste de lecture, ce qui est aussi simple que de cliquer sur l’une d’entre elles, d’ouvrir le lecteur en plein écran et de cliquer sur l’icône emoji qui apparaît à côté de l’étoile avec laquelle une chanson est marquée comme favorite.

Quelle fantaisie la nouvelle façon de réagir aux chansons ajoutées aux nouvelles listes collaboratives d’Apple Music. pic.twitter.com/icIPMpQ5t5 — Fran Besora  (@ifrnb) 23 janvier 2024

Une autre fonctionnalité présentée dans la vidéo est SharePlay avec CarPlay, une autre caractéristique ajoutée à iOS 17. Les listes collaboratives, bien qu’étant l’une des nouvelles fonctionnalités d’iOS 17.3, il convient de rappeler qu’elles ont été ajoutées dans iOS 17.2 pendant le processus bêta, mais ont été supprimées dans l’une des dernières versions.

Mais Apple Music n’a pas seulement reçu les listes collaboratives d’iOS 17.3, mais a également été l’une des applications avec le plus de nouveautés dans iOS 17 :