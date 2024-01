Jusqu’à quelle version mon mobile Xiaomi sera-t-il mis à jour ? Ce site officiel vous le montre en détail

Sûrement beaucoup d’entre vous ont entendu parler de la célèbre liste EOS de Xiaomi, une liste élaborée par Xiaomi elle-même qui nous montre les appareils de la marque qui ne seront plus jamais mis à jour. Vous pouvez la trouver sur le site officiel du Centre de sécurité Xiaomi, mais heureusement, ce n’est pas la seule fonctionnalité de cette page.

Une des plus intéressantes que vous trouverez est une section appelée Android Enterprise Recommended, qui est spécialement conçue pour nous permettre de savoir jusqu’à quelle version d’Android nous pourrons mettre à jour notre appareil Xiaomi, une manière super facile de le découvrir et en plus, avec des informations officielles de la part de la société elle-même.

Ce site vous dit jusqu’à quand vous pourrez mettre à jour officiellement votre Xiaomi

Comme nous l’avons mentionné, ce site que Xiaomi a créé pour que nous puissions consulter des informations sur les mises à jour de notre appareil dispose d’une section spécifique où ils nous présentent des informations super intéressantes. Nous pourrons y voir quelle est la fréquence des mises à jour de notre modèle, quand sera la dernière mise à jour de sécurité qu’il recevra et même jusqu’à quelle version d’Android il ira.

Comme vous pouvez le voir sur l’image jointe à cet article, sur ce site web nous trouvons la plupart des modèles qui continuent à avoir le support de la marque jusqu’à aujourd’hui, des plus récents aux plus anciens comme le Redmi Note 10 Pro, qui cessera d’être mis à jour à partir du mois de mars 2024 prochain.

D’autre part, d’autres appareils récemment lancés comme la famille Redmi Note 13 ou les Xiaomi 13T révèlent que les premiers pourront être mis à jour jusqu’à Android 15 tandis que les seconds iront jusqu’à Android 16, des mises à jour qui pourront être appréciées jusqu’en 2028 prochain et cela sont de très bonnes nouvelles.

Ce ne sont pas les seuls qui apparaissent dans la liste, donc nous vous recommandons de jeter un coup d’œil par vous-mêmes pour découvrir jusqu’à quand vous pourrez mettre à jour votre modèle spécifique de manière officielle par la marque chinoise elle-même et ainsi balayer tous les doutes que nous pourrions avoir à ce sujet.

Source | trust.mi.com