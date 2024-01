Xiaomi lance une nouvelle caméra de surveillance pour l’extérieur : elle se recharge avec la lumière solaire et n’a pas besoin de câbles

La caméra extérieure solaire Xiaomi BW 400 Pro assure son autonomie grâce à un panneau solaire et à une batterie de 10 000 mAh qui promet une autonomie de jusqu’à 180 jours

La Xiaomi Solar Outdoor Camera BW 400 Pro, la nouvelle caméra de surveillance extérieure de la marque chinoise

En plus des smartphones, des tablettes, des écouteurs et des montres intelligentes, Xiaomi dispose également d’un catalogue vraiment large de dispositifs intelligents pour la maison, parmi lesquels nous devons mettre en évidence ceux destinés à améliorer la sécurité de notre maison. Dans ce portefeuille de produits, ses caméras de surveillance intérieures, comme la Xiaomi Smart Camera C300 que nous avons récemment analysée, et ses caméras de sécurité extérieures, se distinguent.

Précisément, le géant chinois vient d’annoncer sur son site web pour le marché mondial la Xiaomi Solar Outdoor Camera BW 400 Pro, une nouvelle caméra de surveillance extérieure qui n’a pas besoin de fils et qui se charge avec la lumière solaire.

Xiaomi Solar Outdoor Camera BW 400 Pro, toutes les informations

La caméra extérieure solaire Xiaomi BW 400 Pro est une caméra de surveillance pour l’extérieur qui se distingue par son absence totale de câbles et par son panneau solaire sur le dessus qui génère l’énergie nécessaire pour que cette caméra de sécurité fonctionne correctement.

Cependant, pour les jours sombres et sans soleil où ce panneau solaire ne serait pas suffisant, la caméra extérieure solaire Xiaomi BW 400 Pro intègre également une grande batterie de 10 000 mAh qui promet une autonomie allant jusqu’à 180 jours.

De plus, cette nouvelle caméra extérieure de Xiaomi est certifiée IP66, ce qui la protège contre les intempéries telles que la pluie ou la neige, contre les changements brusques de température et empêche les particules de poussière d’y pénétrer.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités de la caméra extérieure solaire Xiaomi BW 400 Pro, nous devons souligner que cette nouvelle caméra de surveillance pour l’extérieur de Xiaomi est équipée d’un capteur de 1/2,7 pouces capable de capturer des vidéos en résolution 2,5K, avec un angle de vue de 132º et est compatible avec la norme HDR. Ce capteur est complété par quatre LED et deux capteurs infrarouges qui éclairent les scènes sombres.

Le pack de vente de la caméra extérieure solaire Xiaomi BW 400 Pro comprend également une station de base à placer à l’intérieur de votre maison. Cette station se connecte sans fil à la caméra et est utilisée pour enregistrer les vidéos soit sur une carte microSD, soit dans le cloud de Xiaomi.

Xiaomi Solar Outdoor Camera BW 400 Pro : disponibilité et prix

La caméra extérieure solaire Xiaomi BW 400 Pro a déjà été officiellement annoncée à l’échelle mondiale, mais la marque chinoise n’a pas encore révélé son prix ni sa date de sortie sur le marché européen.