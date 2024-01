Les données de 15 millions d’utilisateurs de l’application Trello sont exposées dans une fuite

Il y a quelques jours, l’application de productivité Trello a été piratée, exposant ainsi les données de plus de 15 millions d’utilisateurs, telles que les adresses e-mail, les noms et les noms d’utilisateur

Ce mois de janvier est intense en termes de piratages et de vols de données, car au cours de ce mois, la société de télécommunications française Orange a été victime de deux attaques qui ont entraîné une interruption de service pour les clients, allant même jusqu’à empêcher certains d’entre eux de regarder la finale de la Supercoupe de France. De plus, nous avons également appris que 71 millions de mots de passe ont été divulgués sur le Dark Web.

Eh bien, la dernière plateforme à être victime des pirates informatiques est Trello, car nous venons d’apprendre que les données de plus de 15 millions d’utilisateurs de cette application ont été exposées lors d’une fuite massive.

Les données de millions d’utilisateurs de Trello exposées en raison d’une violation de sécurité.

Le célèbre site Web Have I Been Pwned?, qui permet aux utilisateurs d’Internet de vérifier si leurs données personnelles ont été compromises lors de violations de données, a récemment révélé que l’application de productivité Trello avait été piratée le 16 janvier 2024, ce qui a entraîné la mise en vente des données de millions d’utilisateurs de l’application sur un forum connu de pirates informatiques.

Comme l’a confirmé ce site Web, les comptes Trello compromis par ce piratage appartiennent à un total de 15 111 945 utilisateurs et parmi les données divulguées figurent les adresses e-mail, les noms et les noms d’utilisateur.

Les experts de Have I Been Pwned? expliquent que les cybercriminels ont obtenu ces données « en énumérant une ressource d’accès public à partir d’adresses e-mail figurant dans des violations antérieures », bien que les responsables de Trello aient déclaré n’avoir constaté aucune intrusion non autorisée.

Quoi qu’il en soit, si vous avez un compte actif sur Trello, nous vous recommandons de saisir l’adresse e-mail associée à ce compte dans Have I Been Pwned? pour vérifier si elle fait partie des adresses exposées. Si c’est le cas, nous vous recommandons de changer à la fois le mot de passe d’accès à Trello et le mot de passe de l’e-mail lui-même.