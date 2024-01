La liste officielle des téléphones Motorola qui recevront la mise à jour vers Android 14

Motorola publie la liste des téléphones de son catalogue qui seront éligibles pour une mise à jour vers Android 14 dans les prochaines semaines et/ou mois

Android 14 est la dernière grande mise à jour du système d’exploitation de Google

Il y a plusieurs mois déjà, depuis le mois d’octobre dernier, que Google a publié Android 14 stable comme la dernière grande mise à jour du système d’exploitation, avec le goût d’un Upside Down Cake et ses téléphones Pixel en tant que premiers chanceux. Peu de temps après, Samsung, OnePlus et d’autres fabricants comme Sony ont également commencé à publier leurs mises à jour, et maintenant c’est au tour de Motorola, qui dispose également d’un catalogue assez prolifique à mettre à jour.

Nous n’avions pas beaucoup de nouvelles jusqu’à présent, c’est la réalité, mais comme l’ont publié nos collègues de YtechB il y a quelques heures, le propre site web de la marque américaine a mis à jour les outils de vérification des mises à jour pour nous permettre de jeter un coup d’œil à la liste complète de tous les téléphones Motorola qui recevront Android 14 dans les prochaines semaines ou mois, et qui semble être plus étendue que ce à quoi la firme emblématique appartenant à Lenovo nous a habitués.

En effet, contre toute attente et malgré son appartenance à Google, Motorola n’est pas l’un des fabricants les plus engagés dans la maintenance de ses appareils, puisque la première mise à jour vers Android 13 est arrivée en avril 2023, sept mois après sa publication. Nous avons cependant de bonnes nouvelles, car il semble que cela soit quelque chose qu’ils cherchent à améliorer et à développer, puisque cette année le fabricant prend des mesures beaucoup plus tôt, confirmant même la mise à jour pour le Moto G53.

Les tests de Motorola avec Android 14 ont commencé il y a déjà un certain temps grâce à leurs programmes bêta appelés Motorola Feedback Network, avec plusieurs téléphones impliqués, y compris la gamme moyenne, ce qui laissait présager un développement plus rapide que les années précédentes et plus de téléphones éligibles à la mise à jour.

Motorola souhaite améliorer sa politique de mises à jour en 2024 et annonce déjà une liste de 29 téléphones de son catalogue qui recevront prochainement Android 14 officiellement.

Les nouveautés ne sont pas encore totalement claires du moins du point de vue propriétaire, mais nous savons qu’elles incluront toutes les améliorations d’Android 14 avec des écrans de verrouillage personnalisables, plus de thèmes et des améliorations dans les tonalités monochromes, plus d’outils d’accessibilité, d’optimisation et d’avancées dans la gestion de l’énergie, et bien plus encore…

Et maintenant, voici ce que vous êtes tous venus chercher, car voici la liste complète des téléphones Motorola qui recevront en 2024 la mise à jour officielle vers Android 14 via OTA (Over-The-Air). Ce sont tous ceux qui suivent, mais vous pouvez également le consulter directement vous-même sur le site web du fabricant :