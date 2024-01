Nouveautés d’iOS 17.3 : découvrez tous les changements de la dernière mise à jour pour iPhone

Apple a lancé la version finale d’iOS 17.3 et nous vous détaillons toutes les nouveautés qui sont arrivées sur l’iPhone

iOS 17.3 désormais disponible en téléchargement

Nous allons vous détailler toutes les nouveautés d’iOS 17.3 afin que vous soyez au courant de tous les changements qui sont arrivés sur votre iPhone avec cette nouvelle version du système d’exploitation. Bien qu’il s’agisse d’une version mineure par rapport à la précédente, elle inclut des fonctionnalités intéressantes qu’il est important de connaître, comme un nouveau système pour les iPhones volés, des améliorations sur Apple Music et bien plus encore.

Tout au long de cet article, nous vous présenterons les changements et les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17.3 après avoir testé la version bêta pendant plus d’un mois. Nous vous rappellerons également comment installer cette nouvelle version sur votre iPhone et les modèles compatibles avec celle-ci.

Nouveautés d’iOS 17.3

Voici la liste de toutes les nouveautés d’iOS 17.3 qui sont arrivées sur les iPhones. Nous avons organisé ces nouveautés sous forme de liste pour faciliter la lecture et pour que vous puissiez les connaître rapidement. Les voici :

Protection des appareils volés : Une nouvelle fonctionnalité conçue pour empêcher quiconque ayant volé un iPhone et connaissant le code de déverrouillage de réaliser certaines actions, telles que changer le mot de passe de l’identifiant Apple, mettre à jour les paramètres de sécurité, modifier le code d’accès de l’iPhone, ajouter ou supprimer Face ID ou Touch ID, désactiver la fonctionnalité « Localiser » ou la Protection des appareils volés. Listes collaboratives d’Apple Music : Après un léger retard, les listes collaboratives d’Apple Music sont désormais une réalité. Ces listes permettent à plusieurs utilisateurs de participer pour ajouter ou supprimer des chansons. Chaque titre affichera l’avatar de l’utilisateur qui l’a ajouté, et d’autres pourront réagir avec des emojis. AirPlay dans les hôtels : Cette fonctionnalité complète les nouveautés d’iOS 17, permettant la diffusion de contenu depuis un iPhone vers un téléviseur en scannant un code QR, idéal pour une utilisation dans les hôtels. Nouveau fond d’écran Black Unity : Ce nouveau fond d’écran est désormais disponible, accompagnant le cadran pour l’Apple Watch lancé avec watchOS 10.3. Corrections d’erreurs : Comme c’est habituel dans les nouvelles versions, iOS 17.3 inclut des améliorations de performances et de stabilité, abordant ainsi les corrections d’erreurs.

Comment installer iOS 17.3 sur l’iPhone

Pour télécharger et installer manuellement cette nouvelle mise à jour d’iOS, suivez simplement la procédure habituelle. Accédez aux Paramètres de votre iPhone ou iPad, sélectionnez l’option Général, puis choisissez Mise à jour logicielle.

En plus d’iOS 17.3, des mises à jour sont également disponibles pour l’iPad, l’Apple Watch et le Mac, vous pouvez donc mettre à jour tous vos appareils avec les nouvelles versions publiées. Bien que ces versions ne présentent pas beaucoup de nouveautés, certaines d’entre elles sont vraiment utiles.

iPhones compatibles avec iOS 17.3

Les iPhones compatibles avec iOS 17.3 sont les mêmes que ceux qui étaient compatibles avec iOS 17. Voici la liste complète des modèles compatibles :