Cinq nouvelles chaînes gratuites arrivent sur Xiaomi TV+, une application qui fonctionne sur n’importe quelle Smart TV sous le système Android

Convertis non pas en futur, mais en présent actuel de la télévision, le modèle VOD de plateformes et de contenus en streaming a atteint son maximum en termes de plateformes payantes. Mais depuis un certain temps, un type de streaming gratuit auquel Xiaomi s’est joint il y a 2 ans, en 2022 avec son service Xiaomi TV+ s’impose.

Sous un service similaire à Pluto TV, Xiaomi TV+ vous offre une bonne quantité de chaînes (près de 400 comprenant des chaînes de séries, de films, d’actualités, de reality show, de documentaires, de sports, pour enfants, etc.) que vous pouvez regarder gratuitement, sans même avoir à vous inscrire ou à créer un compte – bien que si vous le faites, vous aurez accès à des fonctionnalités telles que la possibilité de marquer vos chaînes favorites.

Cinq nouvelles chaînes gratuites pour Xiaomi TV+

TV+ peut être activé simplement en allumant votre téléviseur Xiaomi et en recherchant l’application, qui est installée par défaut sur le téléviseur. Et à la liste des chaînes s’ajoutent aujourd’hui cinq nouvelles chaînes de musique et de documentaires : Stingray, spécialiste de la distribution de contenus musicaux et vidéo, a annoncé le lancement de ces chaînes, disponibles non seulement sur les téléviseurs Xiaomi, mais sur tous les téléviseurs Android, car l’application Xiaomi TV+ est compatible avec eux.

Disponibles en Allemagne, Italie, France, France et Royaume-Unis, les cinq chaînes FAST sont :

Stingray Naturescape

Une chaîne chill out qui combine des paysages impressionnants et des gros plans avec des bandes sonores adaptées à chaque moment de la journée, offrant une expérience visuelle relaxante et immersive.

Qello Concerts by Stingray

Si vous aimez la musique, cette chaîne vous offre des concerts de longue durée et des documentaires sur des artistes célèbres.

Stingray Karaoke

Idéal pour organiser une fête gratuite, cette chaîne apporte à la maison l’excitation et l’énergie du karaoké en direct, permettant aux spectateurs de chanter leurs chansons préférées.

Stingray Classica

Pour les mélomanes des anciens compositeurs, cette chaîne propose des concerts de musique classique, d’opéras et de ballets dans certains des plus grands lieux du monde.

Stingray CMusic

Une chaîne de fusion qui réinvente les vidéoclips pour offrir une version révolutionnée de la musique classique, combinant des effets visuels avec des mélodies intemporelles.

Source | Advanced Television