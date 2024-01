Voici les 7 grands objectifs de Google pour 2024, selon son PDG.

Sundar Pichai a envoyé dans une note interne à ses employés

Sundar Pichai, PDG de Google.

Si quelque chose que nous savons sur Google, ce sont deux choses: ils ne sont pas doués pour garder des secrets, comme en témoignent les multiples fuites de leurs produits Pixel. Nous savons également que tuer des projets est presque une passion pour eux, dont certains comme Google Podcasts disparaîtront d’ici 2024.

Nous savons aussi que Sundar Pichai aime beaucoup les annonces grandioses, c’est pourquoi, comme nous pouvons le lire sur 9to5Google, le PDG de Google a détaillé plusieurs objectifs de Google pour 2024, qu’il aurait communiqués à ses employés dans une note interne envoyée à toute l’entreprise.

Ce que Google espère être en 2024

Tout comme nous, les simples mortels, avons nos résolutions pour la nouvelle année, Google a fait de même avec les siennes. C’est pourquoi Pichai a défini les objectifs de l’entreprise et les principales priorités sur lesquelles elle va investir cette année. À savoir :

Créer l’intelligence artificielle la plus avancée et sécurisée au monde.

Améliorer les connaissances, l’apprentissage, la créativité et la productivité.

Construire les plates-formes informatiques personnelles les plus utiles au monde.

Permettre aux organisations et aux développeurs d’innover en utilisant Google Cloud.

Offrir les produits et les plates-formes les plus fiables au monde.

Créer un Google exceptionnel pour tous.

Améliorer la rapidité, l’efficacité et la productivité de l’entreprise, et cela permettra de réaliser des économies durables sur les coûts.

Il n’est pas étonnant que l’intelligence artificielle soit en tête de la liste, compte tenu des efforts qu’ils consacrent à Gemini Ultra. Selon le média, ils pourraient également vouloir ajouter des fonctionnalités d’IA générative que le public veut réellement utiliser.

En ce qui concerne les « plates-formes informatiques personnelles les plus utiles au monde », cela pourrait être une référence à Chrome et Android. Cependant, c’est pure spéculation et nous n’avons aucun moyen de savoir si Sundar Pichai faisait référence à ces produits ou non.

Parmi tous les produits que Google a sur la table, le seul qui reçoit une mention spéciale est Google Cloud. Pour le reste, il semble qu’ils passent très discrètement, nous ne savons pas si cela conduira ensuite à une croissance beaucoup plus importante du cimetière de Google cette année.