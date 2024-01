Bonne nouvelle : la dernière version de la GCam 9.1 rend compatible avec un grand nombre de mobiles Xiaomi bon marché.

Il n’est plus surprenant pour la plupart des utilisateurs que l’application GCam améliore les photos et les vidéos prises avec nos téléphones. Cependant, tous ne peuvent pas bénéficier régulièrement de cet outil. Heureusement, l’équipe de BSG optimise régulièrement cette application pour la rendre compatible avec plus de téléphones et, cette fois-ci, la nouvelle version apporte de bonnes nouvelles.

Nous disons cela parce que, grâce à cette mise à jour, neuf appareils Xiaomi qui n’étaient historiquement pas compatibles avec elle le seront maintenant. Tous ces appareils existent depuis un certain temps sur le marché et, heureusement, ils pourront désormais profiter de tous les avantages offerts par la GCam 9.1.

Voici les neuf téléphones Xiaomi qui, désormais, seront compatibles avec la GCam 9.1

Comme nous l’avons dit, la GCam est spécialement conçue pour transposer les algorithmes de photographie et de vidéo que nous pouvons trouver sur les Google Pixel vers d’autres appareils Android. En réalité, son installation est aussi simple que de télécharger le fichier APK et de l’installer comme n’importe quelle autre application, donc cela ne présente pas plus de difficulté que cela.

De plus, une fois que nous l’aurons installée, nous pourrons également ajouter les fichiers de configuration pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans nos clichés. Nous vous assurons que la différence est significative et que cela se voit positivement, car nous aurons même accès à de nombreux modes qui ne sont pas nativement présents dans MIUI ou HyperOS.

Cela étant dit, voici la liste des nouveaux téléphones Xiaomi compatibles avec la GCam, à partir de maintenant :

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 9

Redmi 10

Redmi 9

Redmi Note 12

Redmi Note 11

Redmi Note 11S

POCO F1

POCO X3 NFC

Source | Celso Azevedo