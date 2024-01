Tu vas vouloir le nouveau réfrigérateur design de Xiaomi dans ta cuisine : il coûte 300 euros.

Xiaomi vient de lancer en Chine un nouveau réfrigérateur au design élégant et à grande capacité, vraiment abordable.

Xiaomi MIJIA 616L Side-byside Refrigerator.

Nous savons depuis longtemps que Xiaomi est bien plus qu’un fabricant de téléphones mobiles. La société chinoise s’investit dans des domaines aussi éloignés de la téléphonie que les voitures électriques, avec le Xiaomi SU7. Elle propose également de nombreux développements intéressants dans le domaine de l’électroménager grâce à sa gamme MIJIA, qui comprend des dispositifs d’hygiène personnelle et de petits appareils électroménagers pour la cuisine.

Les informations que nous recevons aujourd’hui grâce à nos collègues de Xiaomiadictos. Le fabricant chinois vient de lancer un nouveau réfrigérateur au design élégant et de grande capacité, que beaucoup d’entre nous aimeraient avoir dans nos cuisines respectives.

Voici le dernier réfrigérateur de Xiaomi

Le Xiaomi Mijia 616L Side-byside Refrigerator est, comme vous pouvez l’imaginer après avoir parlé pendant si longtemps d’un réfrigérateur, un réfrigérateur de grande capacité au design minimaliste. Il est de taille assez réduite, avec seulement 927 mm de largeur, mais offre une capacité de 616 litres répartis en deux zones : conservation froide et congélation.

À gauche, nous trouvons la zone de congélation. Sa capacité est de 228 litres, avec différentes étagères et compartiments. Chaque zone est destinée à un type d’aliment et à un usage spécifique, en fonction de ce qui doit être congelé.

La zone de conservation froide se situe à droite. Sa capacité totale est de 338 litres, également répartie en étagères et compartiments, avec des zones aménagées dans la porte du réfrigérateur. Les deux compartiments s’ouvrent à 90º pour un accès plus facile.

En ce qui concerne l’hygiène et le nettoyage, le nouveau réfrigérateur de Xiaomi est équipé d’un système antibactérien et d’élimination des mauvaises odeurs. De plus, il consomme moins d’un kW/h et dispose d’une connectivité WiFi pour pouvoir être géré depuis l’application Xiaomi Home.

Le nouveau réfrigérateur de Xiaomi est déjà disponible en Chine pour un peu plus de 300 euros selon le taux de change, bien qu’on ne sache pas s’il arrivera sur le marché mondial.