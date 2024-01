Nouveau OPPO A79 5G : grande batterie, appareil photo de 50 MP et résistance à l’eau à partir de 249 euros

Toutes les spécifications, les prix et la disponibilité du nouveau OPPO A79 5G, un téléphone portable économique de milieu de gamme qui ne manque de rien

Le nouveau OPPO A79 5G en couleur Dazzling Purple (violet)

Si vous recherchez un téléphone portable qui répond parfaitement en termes d’écran, de caméra et de batterie, mais que vous ne voulez pas dépenser une fortune: nous vous présentons le nouveau OPPO A79 5G. La société chinoise continue de compléter son catalogue avec des appareils de milieu de gamme économiques, tout en se vantant d’options aussi puissantes que l’OPPO Find N2 Flip, le meilleur smartphone pliable de l’année, selon les prix Netcost-security.fr 2023.

Les points forts du nouveau téléphone portable OPPO sont sa grande capacité de batterie, avec 5 000 mAh, accompagnée d’une charge rapide de 33 W. Pour vous donner une idée, vous trouverez le téléphone portable chargé à 100% en 74 minutes, avec une autonomie suffisante pour effectuer jusqu’à 26 heures d’appels ou 14 heures de visualisation de YouTube.

D’autre part, il se vante d’un écran Sunlight Display qui garantit une visualisation correcte en plein soleil, avec une résolution Full HD+ et un bon taux de rafraîchissement, atteignant 90 Hz. Étant compatible avec la gamme de couleurs DCI-P3 qui améliore la saturation et la précision, le panneau offre des couleurs beaucoup plus vives et réalistes.

OPPO A79 5G: toutes les informations

OPPO A79 5G Caractéristiques Dimensions 165,6 x 76 x 7,99 mm

193 grammes Écran LCD de 6,72 pouces Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Réponse tactile à 180 Hz

Luminosité maximale de 680 nits Processeur MediaTek Dimensity 6020 RAM 4 ou 8 Go Stockage 128 ou 256 Go Système d’exploitation ColorOS 13.1 basé sur Android 13 Caméras Arrière:

50 MP principal f/1.8

2 MP objectif portrait f/2.4

Avant:

8 MP f/2.0 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide de 33 W Connectivité 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.3

NFC

GPS Autres USB-C

Double nano SIM

Prise jack 3,5 mm pour les écouteurs

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Haut-parleurs stéréo doubles

IP54

Un autre aspect remarquable de l’OPPO A79 5G est son domaine photographique, dominé par un appareil photo principal de 50 MP avec intelligence artificielle. Cela est accompagné de quelques fonctions d’image créatives qui permettent de mettre en évidence les sujets dans n’importe quel scénario: Mode Portrait, Retouche de Portrait IA, Mode Super Nuit et Selfie HDR.

À la hauteur des caractéristiques que nous venons de voir se trouve également l’aspect sonore, car ce téléphone portable est équipé de nouveaux haut-parleurs stéréo doubles. Afin d’offrir une expérience de divertissement plus immersive, ils offrent jusqu’à 86% de volume en plus par rapport à la génération précédente, une réduction optimisée du bruit, une suppression de l’écho et un Mode Ultra Volume capable de maximiser le son jusqu’à 300%.

OPPO A79 5G: prix et disponibilité

Le nouveau OPPO A79 5G est désormais disponible à l’achat dans la boutique officielle OPPO, auprès des opérateurs et des détaillants. De plus, le téléphone portable est disponible en deux configurations de stockage et dans trois belles couleurs: Dazzling Purple (violet), Glowing Green (vert) et Mystery Black (noir).

OPPO A79 5G (4 Go + 128 Go) : 249 euros.

: 249 euros. OPPO A79 5G (8 Go + 256 Go): 299 euros.

Enfin, sachez que cet appareil garantit une fluidité jusqu’à 36 mois, ce qui se traduit par trois ans avec la meilleure expérience d’écran pour l’utilisateur. Cependant, c’est quelque chose auquel la plupart des téléphones portables OPPO auxquels vous pouvez acheter nous ont habitués.