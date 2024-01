Le design du nouvel iPad Air de 12,9 pouces a été dévoilé

Des schémas dévoilés montrent à quoi pourrait ressembler l’iPad Air de 12,9 pouces

Apple lancera un iPad Air de 12,9 pouces au printemps

Après une année sans sortir de nouvel iPad, Apple prévoit de renouveler entièrement sa gamme avec le lancement de nouveaux modèles au printemps et à l’automne, notamment les tant attendus iPad Pro et iPad Air prévus pour mars ou avril. En attendant, le possible design de l’iPad Air de 12,9 pouces a été dévoilé à travers certains schémas.

Le média spécialisé 91mobiles a partagé des schémas présumés appartenir au nouvel iPad Air de 12,9 pouces. Le modèle qui y est présenté ressemble à l’iPad Pro avec la même taille d’écran. Ces schémas ne font que confirmer une rumeur que nous avons lue depuis des semaines.

L’iPad Air de 12,9 pouces est sur le point de devenir réalité

Comme le montrent les schémas dévoilés, le nouvel iPad Air ne subit pas de grands changements dans son design, à l’exception de l’écran de plus grande taille. Cependant, il semble que la disposition de la caméra arrière ait été redessinée, plaçant la caméra et le flash dans un module rectangulaire qui dépasse. Cela rappelle en quelque sorte les designs de la caméra de l’iPhone X/XS sortis il y a quelques années.

Bien que les rumeurs ne soient pas claires quant au moment du lancement, il semble que le nouvel iPad Air sera présenté au cours de la première moitié de cette année, plus précisément en mars ou avril. En plus de ces nouveaux iPad Air, qui intégreraient également le processeur M2 et de nouvelles couleurs, Apple lancerait les nouveaux iPad Pro avec écran OLED, M3 et accessoires renouvelés.

Un nouvel iPad Air de 12,9 pouces pourrait générer plus de confusion dans la gamme iPad, bien qu’on puisse comprendre dans une certaine mesure la stratégie qu’Apple pourrait adopter. Cette stratégie est similaire à celle des iPhone, où il y a deux tailles d’écran à la fois pour le modèle de base et le modèle Pro. Quelque chose de similaire pourrait se produire avec les iPad Air et les iPad Pro.

En résumé, voici à quoi nous pouvons nous attendre du nouvel iPad Air :