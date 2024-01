Apple présenterait de nouveaux modèles d’iPad et de Mac en mars ou avril

Apple pourrait préparer le lancement de nouveaux iPad Pro, iPad Air et MacBook Air avec M3 pour ce printemps

Apple présenterait et lancerait de nouveaux modèles d’iPad et de Mac au printemps, plus précisément dès mars ou avril. Après une année sans aucun lancement, les premiers modèles qui seraient présentés seraient les nouveaux iPad Pro et iPad Air. De plus, avec ces nouveaux appareils, un nouveau MacBook Air avec un processeur M3 serait également lancé.

Comme le souligne l’analyste Mark Gurman dans la dernière édition de sa newsletter Power-On, les plans d’Apple pour ce printemps consisteraient à lancer de nouveaux modèles d’iPad Pro et d’iPad Air, ainsi qu’un nouveau MacBook Air. Après ces lancements, notre attention devra se tourner vers la WWDC 2024, où nous verrons les nouvelles versions des systèmes d’exploitation, comme iOS 18.

Nous verrions de nouveaux iPad Pro, iPad Air et un nouveau MacBook Air avec M3 dans quelques semaines

Le lancement de ces produits est sujet à des rumeurs depuis des semaines ; en réalité, nous connaissons de nombreuses nouveautés des nouveaux iPad Pro, iPad Air et MacBook Air que nous verrions dans quelques semaines seulement. Les voici :

Nouveaux iPad Pro : Les nouveaux iPad Pro seraient l’une des plus grandes transformations de ces dernières années. D’une part, ils seraient dotés de nouveaux écrans OLED, ce qui ferait augmenter leur prix. D’autre part, ils se démarqueraient également par leur puissance grâce au processeur M3, et enfin, ils viendraient avec de nouveaux accessoires comme un Magic Keyboard en aluminium ou un Apple Pencil de troisième génération. Nouveaux iPad Air : Bien que les nouveaux iPad Air ne seraient pas une transformation au même niveau que les iPad Pro, nous verrions également des nouveautés telles qu’une nouvelle taille de 12,9 pouces, ainsi que le processeur M2 et de nouvelles couleurs. Nouveau MacBook Air avec processeur M3 : Avec le processeur M3, les MacBook Air bénéficieraient du ray tracing pour une meilleure expérience de jeu avec une meilleure lumière, des reflets et des ombres. Cela est similaire à ce qui se passe sur les MacBook Pro de 14 et 16 pouces que la société a présentés en 2023.

Il reste à savoir si Apple organisera un événement en mars ou non pour présenter les nouveaux appareils. Cela fait deux ans qu’aucune keynote n’a eu lieu en mars, et les nouveaux iPad Pro méritent plus qu’un simple communiqué de presse compte tenu de toutes les nouveautés qu’ils apporteraient.