J’ai essayé Unread et je pense que c’est la meilleure application pour lire les actualités sur l’iPhone

Unread est la meilleure application pour lire les actualités sur l’iPhone

Depuis de nombreuses années, la façon dont je lis mes sites web préférés est via des flux RSS. Je trouve que c’est un moyen très pratique de les avoir tous au même endroit et de me tenir informé plus rapidement dans une seule application. J’utilise Unread depuis quelques semaines et je pense que c’est la meilleure application pour consommer des actualités.

Avant d’utiliser Unread, j’utilisais Reeder 5, une autre excellente application pour la consommation de flux RSS ; cependant, l’interface d’Unread ainsi que sa fonctionnalité par gestes ont fait en sorte que l’application ait sa place sur l’écran d’accueil de mon iPhone et soit mon choix pour m’informer et lire les actualités de mes sites web préférés.

La première chose dont vous avez besoin pour faire fonctionner Unread (et toutes les applications similaires) est de vous connecter à votre fournisseur de flux de confiance, dans mon cas, Feedbin. Une fois connecté, vous verrez dans l’application la même configuration que celle que vous avez dans le service, avec les articles non lus en haut, accompagnés de tous les articles publiés et de ceux que vous avez marqués comme favoris.

Dans la liste des articles, ils apparaîtront au fur et à mesure de leur publication sous forme de liste, une liste que vous pouvez personnaliser en modifiant la taille des miniatures ou en ajoutant ou non les auteurs des articles, ainsi qu’un petit résumé de chaque article. Lorsque vous arrivez à la fin, vous pouvez tous les marquer comme lus d’un simple geste vers le haut.

Une des choses qui distingue Unread, en plus de son interface et de sa fonctionnalité par gestes, c’est son lecteur. Chaque actualité que vous ouvrez s’ouvre en plein écran et vous n’avez pas besoin de visiter le site web pour lire l’intégralité de l’article. À cet égard, Unread joue un très bon rôle par rapport à d’autres lecteurs.

Unread est également une application très personnalisable car elle vous permet de changer la couleur de son interface, en mode clair ou sombre, ou l’icône de l’application pour qu’elle soit parfaitement adaptée à votre écran d’accueil. De plus, vous pouvez également modifier certains de ses gestes, tant dans l’application elle-même que dans les différents articles.

J’utilise Unread depuis quelques semaines et c’est déjà devenu mon application préférée pour lire les flux RSS. Une application minimaliste et fonctionnelle qui mérite d’être davantage reconnue. Apple devrait l’acheter et lancer sa propre version de cette application disponible sur iPhone, iPad et bientôt sur Mac.