Voici le réfrigérateur viral de Samsung qui recommande des recettes en fonction des aliments à l’intérieur

Si vous avez été sur les réseaux sociaux ces derniers jours, il est possible que vous ayez vu que Samsung a présenté un réfrigérateur très original. Il s’appelle Bespoke 4-Door Flex et est devenu viral sur des plateformes comme X -anciennement Twitter-, où il compte plus de 30 000 « likes » sur une publication du journaliste Mauro Albornoz. Mais quelle est la surprise que cache ce réfrigérateur ?

À première vue, ce qui surprend le plus avec le Bespoke 4-Door Flex est l’écran de 32 pouces qu’il intègre sur sa porte droite. Cependant, il suffit de creuser un peu plus pour découvrir sa véritable surprise : la recommandation de recettes basées sur les aliments conservés dans le réfrigérateur lui-même.

Bespoke 4-Door Flex, le réfrigérateur le plus intelligent du marché

Samsung a profité de sa présence au CES de Las Vegas pour présenter l’un de ses produits les plus innovants à ce jour. Il s’agit du Bespoke 4-Door Flex et, bien qu’il puisse sembler être un réfrigérateur normal, il ne l’est pas du tout. À première vue, sa taille énorme et ses 4 portes ne nous frappent pas, mais c’est l’impressionnant écran Full HD de 32 pouces qu’il intègre en haut à droite qui le fait. Mais à quoi sert ce panneau ?

Selon Samsung, l’écran de ce réfrigérateur permettra aux utilisateurs de regarder la télévision tout en étant dans la cuisine. Par exemple, ce panneau peut lire du contenu YouTube et même des chaînes de télévision en direct. Mais attendez, il y a plus. Le Bespoke 4-Door Flex est un réfrigérateur qui peut également servir de cadre photo numérique, car il peut afficher des images de Google Photos sur son écran.

– S’ils restent des aliments à utiliser avant leur date de péremption, ils vous envoient une notification pic.twitter.com/BX7lVhszSq — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) 15 janvier 2024

Bien que cela puisse sembler très accrocheur, nous vous confirmons que c’est l’utilisation la plus simple du panneau du nouveau réfrigérateur de Samsung. Et pour cause, cet appareil électroménager est équipé de caméras à l’intérieur qui lui permettent d’analyser tous les aliments qu’il contient et de les organiser dans une liste. Ainsi, sans avoir besoin d’ouvrir le réfrigérateur, l’utilisateur peut utiliser l’écran pour savoir quels aliments sont stockés à l’intérieur.

Le fonctionnement des caméras et de l’intelligence artificielle du Bespoke 4-Door Flex repose également sur l’enregistrement de la date de péremption des produits stockés. Lorsque cette date d’expiration approche, le réfrigérateur lui-même vous avertira afin que vous puissiez utiliser les aliments avant qu’ils ne se gâtent.

Cependant, la fonction du Bespoke 4-Door Flex qui a le plus attiré l’attention est celle qui recommande des recettes basées sur les aliments stockés à l’intérieur. Oui, ce réfrigérateur peut analyser les produits disponibles et dire à l’utilisateur quels plats il peut préparer avec eux. Tout cela, bien sûr, se fait grâce à l’écran situé sur la porte supérieure droite.

Les fonctions de ce réfrigérateur sont orientées vers une utilisation maximale des aliments qu’il contient.

L’idée de Samsung est de créer un foyer connecté à 100%, et ce réfrigérateur n’est qu’un des appareils électroménagers nécessaires pour y parvenir. Selon la société, le Bespoke 4-Door Flex peut se connecter à d’autres appareils et travailler ensemble. Par exemple, si l’utilisateur sélectionne une recette qui nécessite l’utilisation du four, celui-ci s’allumera automatiquement pour que sa température soit idéale lorsque le moment sera venu.

Indéniablement, le Bespoke 4-Door Flex a été l’un des produits les plus populaires lors du CES de Las Vegas. Grâce à des publications comme celle du journaliste Mauro Albornoz, sa présentation a révolutionné les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont été surpris par l’existence d’un réfrigérateur aussi intelligent et avancé, tandis que d’autres pensent que tant d’intelligence n’est pas nécessaire et qu’elle ne fera qu’entraîner une perte de confidentialité plus importante pour les utilisateurs.

Prix et disponibilité du Bespoke 4-Door Flex

Ce nouveau réfrigérateur de Samsung n’a pas de date de sortie confirmée, bien qu’il soit prévu qu’il arrive au cours du premier semestre de 2024 aux États-Unis et en Corée du Sud. Son prix n’est pas non plus connu, il faudra donc attendre un peu plus longtemps que Samsung le rende officiel.