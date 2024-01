HUAWEI souhaite améliorer le comportement des enfants avec ses dispositifs intelligents, voici comment

Selon un nouveau brevet divulgué, la société chinoise développe une technologie pour éduquer les plus jeunes à domicile grâce à l’intelligence artificielle

HUAWEI veut utiliser ses appareils intelligents comme outil éducatif pour les plus jeunes

Il est toujours recommandé de limiter l’utilisation de la technologie par les enfants et de contrôler leur accès aux téléphones mobiles, aux tablettes et à d’autres appareils similaires. Cependant, HUAWEI souhaite tirer parti de sa relation avec la technologie pour améliorer le comportement des plus jeunes. Selon les informations du journal chinois CNMO, l’entreprise développe un système pour guider les enfants à travers leurs appareils intelligents.

Ainsi, HUAWEI prépare une intelligence artificielle qui évalue le comportement des enfants et, en fonction de leur comportement, donne des conseils pratiques et spécifiques aux parents et aux éducateurs. Ces recommandations consisteraient en des plans concrets d’activités quotidiennes qui, en plus d’améliorer le comportement, aideraient également les enfants à améliorer leur mémoire, entre autres aspects.

Le plan de HUAWEI pour améliorer le comportement des enfants

HUAWEI associe l’intelligence artificielle à l’éducation dans son dernier projet, un projet que nous pouvons connaître grâce à la divulgation de CNMO. Selon ce média, l’entreprise chinoise travaille sur une technologie pour ses appareils intelligents qui aide à détecter les mauvaises habitudes et comportements des plus jeunes à domicile, et également à les orienter pour améliorer ces attitudes.

En tenant compte des informations divulguées, il semble que les enfants devront d’abord interagir avec ce système. Sur la base de cette interaction, l’IA pourra détecter si l’utilisateur a de mauvais comportements et lesquels en particulier. Comme HUAWEI parle d' »appareils intelligents », nous supposons que l’interaction aura lieu via un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur.

Une fois que la technologie a analysé le comportement de l’enfant, elle créera un programme d’orientation pour les parents et les éducateurs. Celui-ci comprendra des conseils et des plans spécifiques pour les aider à améliorer les mauvaises habitudes de l’enfant. Plus tard, l’IA pourra également analyser les conséquences de cette première orientation sur l’enfant et changer ses conseils si nécessaire.

Comme expliqué dans le brevet divulgué, cette IA éducative sur laquelle travaille HUAWEI aidera également l’élève dans d’autres tâches. Par exemple, elle pourra l’aider à améliorer sa mémoire grâce à ces activités quotidiennes qu’elle lui transmettra. La technologie analysera toujours les réponses qu’elle reçoit de l’enfant, ce qui lui permettra de modifier ces activités qu’elle juge nécessaires pour améliorer son comportement.

Bien qu’il y ait encore peu d’informations sur ce projet, les premières données indiquent une idée vraiment novatrice de la part de HUAWEI. L’entreprise démontre ainsi tout l’intérêt que peut avoir l’intelligence artificielle dans le domaine de l’éducation, bien qu’il reste à vérifier si cette technologie est utile en pratique.

Attention, ce n’est pas la première fois que l’intelligence artificielle et l’éducation entrent en contact. En réalité, il existe une IA qui écoute les cours et prend des notes en temps réel à votre place. Comme vous pouvez le voir, l’idée est assez différente de celle de HUAWEI, mais elle sera certainement utile pour beaucoup de personnes.