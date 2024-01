Imaginez ne pas avoir à recharger votre téléphone Xiaomi pendant 50 ans

Peu importe la qualité de son écran, la netteté de ses caméras ou la solidité de son boîtier. Sans une bonne batterie, un téléphone portable n’est rien. Et depuis qu’ils sont devenus intelligents, nous sommes condamnés à charger nos smartphones chaque jour… Mais, et si nous n’avions à le faire qu’une seule fois… tous les 50 ans ?

Une société chinoise a trouvé la clé pour créer un nouveau type de batterie atomique, c’est-à-dire nucléaire, capable de produire sa propre énergie et de la stocker, de sorte qu’elle puisse durer jusqu’à 5 décennies entières, soit plus de la moitié d’une vie humaine, sans avoir besoin d’être rechargée de manière externe. Mais, seriez-vous prêt à vous balader avec un mini-réacteur nucléaire dans votre poche ?

Betavolt New Energy Technology

Fondée en avril 2021, intégrant la recherche et le développement, la production, les services, les ventes et le commerce d’import-export, la société chinoise Betavolt New Energy Technology compte parmi ses principaux produits des batteries d’énergie atomique, des semiconducteurs de diamant de quatrième génération, des matériaux, des nanotubes de carbone ultra-longs et des supercondensateurs.

Les produits de première génération de Betavolt sont basés sur des convertisseurs semiconducteurs de diamant et des diodes Schottky, ainsi que des batteries nucléaires, et l’entreprise vise les applications spatiales, la défense et les conceptions médicales.

Betavolt affirme que les atomiques sont une source d’énergie en courant continu et peuvent produire de l’énergie par impulsions avec une durée de vie plus longue en ajoutant des supercondensateurs en tant que dispositifs de stockage d’énergie. À cet effet, elle a développé une pile atomique de 3V qui utilise le nickel-63 radioactif comme source d’énergie et un semiconducteur de diamant comme convertisseur d’énergie.

La batterie atomique nucléaire qui dure 50 ans

La structure de base de cette batterie nucléaire comprend un convertisseur, une carte mère, une source de nickel-63 et une couche de protection de la pile. La batterie est un empilement de convertisseurs semiconducteurs de diamant et de fines feuilles de nickel-63 d’une épaisseur de 2 microns.

« Elle est totalement sûre et il n’y a pas de radiation externe »

Les piles atomiques, également connues sous le nom de piles nucléaires ou piles à radioisotopes, fonctionnent avec l’énergie libérée par la désintégration d’isotopes nucléaires qui sont convertis en énergie électrique par des convertisseurs semiconducteurs. Et cela semble difficile à croire qu’il est sûr de les porter dans sa poche, mais la société elle-même souligne que c’est l’inverse : cela ne peut pas être plus sûr.

Betavolt, qui, comme nous l’avons vu, s’intéresse à différents marchés, affirme que sa pile est totalement sûre et ne produit pas de radiation externe. Elle convient aux équipements médicaux tels que les pacemakers, les cœurs artificiels et les implants cochléaires. La société a déjà déposé un brevet à Pékin et des brevets seront demandés dans le monde entier.

Quel téléphone portable dure 50 ans ?

Zhang Wei a déclaré que le cœur de la batterie est le semiconducteur de diamant de quatrième génération, qui est « le matériau semiconducteur ultime ». Plusieurs groupes de modules peuvent être connectés en série et en parallèle, et la puissance de la pile nucléaire peut être configurée de quelques micro-watts à plusieurs watts selon l’appareil auquel vous souhaitez fournir de l’énergie.

« Cette nouvelle innovation énergétique aidera la Chine à prendre l’avantage dans la nouvelle vague de la révolution technologique de l’IA », affirme Betavolt. L’idée qui nous trotte toujours dans la tête est de savoir si nous verrons cette technologie faire réellement partie d’un smartphone commercialisé. Il est clair que les batteries actuelles et leur autonomie limitée sont de plus en plus considérées comme contre-productives, mais quelle technologie les remplacera ? La batterie atomique de Betavolt en sera-t-elle une ?