Les prochains Samsung Galaxy Buds pourraient être équipés d’un étui de chargement avec écran tactile couleur

Samsung a présenté lors du CES 2024 le Earbuds OLED Case, un boîtier de charge pour les Galaxy Buds doté d’un écran circulaire OLED qui vous permettra de visualiser des données telles que le niveau de batterie des écouteurs et de l’étui.

Voici à quoi ressemble le prototype de l’étui des futurs Galaxy Buds avec un écran OLED tactile intégré

Samsung a profité du récent CES 2024 qui s’est tenu à Las Vegas pour présenter ses nouveaux téléviseurs Smart TV OLED, Micro LED, Neo QLED, qui disposent de écrans OLED plus lumineux, The Premiere 8K, le premier projecteur 8K sans fil au monde, de nouveaux formats de écrans pliables que nous pourrions voir à l’avenir et même un nouveau moniteur ultra-fin et sans fil appelé The Link qui a remporté un prix d’innovation lors de cet événement.

Mais sans aucun doute, l’écran le plus curieux que Samsung a montré lors du CES 2024 est un écran tactile OLED en couleur qui serait intégré à l’étui de charge des prochains Galaxy Buds.

L’étui des futurs Galaxy Buds pourrait avoir un écran OLED pratique

Lors du dernier CES 2024, Samsung a montré au monde un prototype d’étui de charge pour les prochains Galaxy Buds appelé Earbuds OLED Case, qui se distingue par l’intégration en haut de un écran OLED tactile de forme circulaire qui peut vous montrer des informations pertinentes telles que le niveau de batterie des écouteurs et de la boîte de charge, l’état de la réduction active du bruit (ANC) ou les modes audio des écouteurs.

Mais ce n’est pas tout, car étant donné qu’il s’agit d’un écran tactile, vous pourrez également l’utiliser pour effectuer certains réglages sur les écouteurs sans avoir besoin d’ouvrir l’application Galaxy Wearable comme les lier à un autre appareil et pour contrôler la lecture de musique sans avoir à les toucher.

De plus, comme vous pouvez le voir dans la vidéo partagée par le média SamMobile que nous vous présentons ici, ce boîtier de charge révolutionnaire pour les Galaxy Buds pourra être personnalisé avec des cadrans de montre similaires à ceux des Samsung Galaxy Watch.

Cela signifie que si Samsung décide d’implémenter ces écrans dans les étuis de ses futurs Galaxy Buds, ceux-ci ne seront plus simplement une simple boîte de transport et de charge, mais deviendront un gadget avec lequel vous pourrez vérifier l’heure, changer de chanson ou modifier les paramètres des écouteurs.