HUAWEI espère avoir 5000 applications natives sur HarmonyOS d’ici la fin de 2024

L’absence d’applications natives est l’un des problèmes du système d’exploitation de HUAWEI, bien que cela puisse être résolu cette année

HUAWEI travaille déjà sur le développement de milliers d’applications natives pour son système d’exploitation // Image : AndroAall

HarmonyOS, le système d’exploitation propre de HUAWEI, a toujours connu l’un des problèmes les plus notables liés au manque d’applications. La société chinoise en est consciente, c’est pourquoi elle s’investit pleinement dans le développement de milliers d’applications qui seront disponibles avant la fin de 2024. Selon le média chinois IT Home, HUAWEI espère avoir 5000 applications natives sur HarmonyOS tout au long de cette année.

Pour atteindre cet objectif, l’entreprise va s’associer à davantage de développeurs qui travailleront sur ce vaste nombre d’applications nécessaires. Ces développeurs continueront à travailler avec HUAWEI une fois cette première étape initiale franchie. Zhu Yonggang, vice-président de Huawei Device Cloud, a déjà déclaré que l’idée de l’entreprise est de dépasser les 500 000 applications dans un avenir proche.

HarmonyOS aura 5000 applications natives en 2024

C’était en 2019 que HUAWEI a présenté HarmonyOS, son système d’exploitation natif, bien que ce ne soit que quelques années plus tard qu’il arrive sur les appareils intelligents de la marque. Les débuts du logiciel n’ont pas été faciles, mais il semble que HUAWEI renaît grâce à HarmonyOS.

Il y a déjà plus de 100 millions d’appareils avec HarmonyOS 4 dans le monde, mais le système d’exploitation doit être à la hauteur des attentes de tous ces utilisateurs. Qu’est-ce qui lui reste à offrir pour atteindre ce niveau attendu ? Des applications. Lorsque nous avons analysé le HUAWEI P60 Pro, nous avons remarqué que l’entreprise avait fait des progrès à cet égard, mais qu’il y avait encore de nombreuses applications qui n’étaient pas disponibles dans la boutique AppGallery.

Il semble que HUAWEI soit pleinement conscient de ce problème, car elle a déjà confirmé que son objectif principal est d’augmenter le nombre d’applications disponibles sur son système d’exploitation. L’annonce a été faite lors de l’événement majeur organisé récemment par HUAWEI pour présenter les nouveautés de HarmonyOS. En particulier, l’entreprise a déclaré publiquement son intention de disposer de jusqu’à 5000 applications natives avant la fin de 2024.

La société s’est déjà mise au travail et prévoit de s’appuyer sur de nouveaux développeurs et partenaires pour atteindre son objectif. Cette collaboration ne se terminera pas une fois 2024 terminé, car l’idée est que HarmonyOS dispose de plus de 500 000 applications dans les années à venir. Pour l’instant, HUAWEI propose déjà des applications dans des catégories telles que les jeux, la messagerie et les affaires, mais la diversité doit être beaucoup plus large à l’avenir.

La société bénéficie déjà du support de la Société de l’Internet de Chine, qui, par l’intermédiaire de son secrétaire général adjoint Dai Wei, a demandé aux entreprises chinoises de soutenir le développement de HarmonyOS. Si l’on associe le travail de HUAWEI à ce support externe, il ne fait aucun doute que l’entreprise parviendra à atteindre cet objectif de 5000 applications natives avant la fin de 2024.