Voici les Mac avec M3 qu’Apple lancera en 2024

Apple lancera de nouveaux Mac avec M3 en 2024

Nous allons vous expliquer quels modèles de Mac avec le processeur M3 qu’Apple va lancer en 2024, des appareils qui suivront la lignée de ceux déjà lancés l’année dernière lors de l’événement Scary Fast en octobre, qui étaient l’iMac de 24 pouces et les MacBook Pro de 14 et 16 pouces.

Ensuite, nous énumérerons les modèles de Mac avec M3 qu’Apple lancerait en 2024 et qui compléteraient la gamme d’ordinateurs de l’entreprise de Cupertino. Des Mac qui arriveront avec d’autres produits tels que les iPad Pro, les iPhone 16 et iPhone 16 Pro, les Apple Watch Series 10, etc.

Comme nous l’avons dit, Apple n’a lancé que deux modèles de Mac avec le nouveau processeur M3, l’iMac de 24 pouces et les MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Il reste donc à lancer d’autres modèles tels que le MacBook Air de 15 pouces ou le Mac Studio, par exemple. Les modèles que la société de la pomme croquée lancerait sont les suivants :

MacBook Air : Actuellement, la société vend trois modèles de ce Mac. Un avec le processeur M1 et deux de 13 et 15 pouces avec le M2. Il est logique de penser qu’Apple lancera un nouveau modèle avec le processeur M3 et retirera de la gamme ceux qui ont le M2, ne laissant que le M1 en entrée et le M3. Mac mini : Le Mac mini a été mis à jour en janvier dernier et il semble qu’Apple le fera à nouveau cette année. Le Mac mini a eu les deux itérations de la puce de la série M lancées par Apple, il est donc logique de penser qu’il fera de même en lançant un modèle avec le M3. Mac Studio et Mac Pro : Il est probable que le nouveau Mac Studio vienne avec la quatrième variante non encore annoncée de la puce M3, le M3 Ultra, si Apple suit la même tendance que les générations précédentes. Cela doublera, comme pour les générations précédentes, les composants de la version « Max », ce qui signifie qu’il disposera de jusqu’à 32 cœurs CPU et 80 cœurs GPU. Quant au Mac Pro, il serait plus ou moins similaire.

Des Mac prévus pour la seconde moitié de l’année, peut-être les premiers seront-ils présentés lors de la WWDC 2024, où nous verrons également les nouvelles versions des systèmes d’exploitation, parmi lesquelles iOS 18, avec des fonctionnalités d’Intelligence Artificielle et un assistant entièrement renouvelé, et watchOS 11, entre autres choses.