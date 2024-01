Qu’est-ce que le Sideloading et que signifiera-t-il pour les utilisateurs d’un iPhone

Nous allons vous expliquer ce qu’est le Sideloading et pourquoi c’est l’un des plus grands changements qui arriveront sur l’iPhone cette année, probablement dans une prochaine version d’iOS qu’Apple lancera. Un changement qui devra être effectué pour se conformer à la loi sur les marchés numériques de l’UE.

Dans cet article, nous allons vous expliquer en détail ce qu’est le Sideloading, l’un des changements qu’Apple devra mettre en œuvre sur les iPhone et iPad de l’Union européenne afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques, qui exige qu’Apple propose une alternative à l’hégémonie actuelle imposée par son App Store.

Qu’est-ce que le Sideloading ?

Comment Apple pourrait-il mettre en œuvre le Sideloading ?

Le Sideloading sera-t-il étendu à d’autres pays ?

Qu’est-ce que le Sideloading est la grande question. C’est la possibilité de télécharger des applications à partir de sources externes, dans ce cas, l’App Store. Cela implique que les utilisateurs pourront à la fois télécharger et acquérir des applications qui ne proviennent pas de l’App Store ou qui appartiennent à des boutiques d’applications tierces. Comme Setapp, qui a annoncé il y a quelques semaines qu’ils préparaient leur alternative à la boutique d’applications d’Apple.

Bien qu’Apple prévoie de diviser l’App Store en deux, l’un pour l’Union européenne et l’autre pour le reste du monde, afin de permettre les boutiques d’applications tierces, il devra également le réglementer d’une manière ou d’une autre pour qu’elles soient vérifiées et ne représentent aucun danger pour la sécurité des utilisateurs. Cependant, cela sera plus difficile avec les téléchargements à partir de sources externes.

Le Sideloading sera mis en œuvre par la réglementation européenne afin que les utilisateurs aient plus de liberté pour installer des applications, cette liberté sera également accordée aux développeurs qui ne passeront par le filtre d’aucune boutique d’applications, ni de l’App Store ni des boutiques tierces qui pourraient émerger une fois cette pratique devenue réalité sur les appareils Apple.

Il convient également de noter que le Sideloading est autorisé sur Mac. D’une part, nous avons des boutiques d’applications tierces comme Setapp, qui possède son propre catalogue d’applications, et d’autre part, le Mac a la possibilité de télécharger des applications à partir des sites web des différents développeurs, qui sont ensuite généralement gérées via des licences vérifiées.

Apple dispose d’un document sur l’App Store qui pourrait nous donner une indication sur le fonctionnement du Sideloading une fois qu’il sera mis en œuvre sur les iPhone de l’Union européenne :

Télécharger la boutique d’applications tierces via l’App Store d’Apple, ce qui permettrait de contrôler la véracité de celles-ci afin que les utilisateurs n’aient pas de problèmes de sécurité et de confidentialité. Un exemple serait de pouvoir éviter les logiciels malveillants qui pourraient se faire passer pour une boutique tierce.

Les utilisateurs peuvent choisir des applications dans la boutique tierce, l’achat ou le téléchargement est vérifié, puis l’application est installée sur l’iPhone ou l’iPad.

Apple pourrait offrir son système de paiement comme alternative à celui du développeur d’une application et laisser le choix à l’utilisateur.

Pour le moment, non. À moins qu’il n’y ait un revirement dramatique des événements. L’idée est que le Sideloading soit exclusif aux pays de l’Union européenne afin de se conformer à la DMA et qu’il ne sorte pas de la région à moins que d’autres réglementations l’exigent.

Cependant, l’un des pays les plus susceptibles de promulguer une loi similaire à la DMA est le Japon, qui est déjà en train de la préparer et obligerait Apple à autoriser le téléchargement d’applications tierces en dehors de l’App Store. Ainsi, d’autres pays pourraient suivre le même chemin une fois que le Sideloading sera mis en œuvre.