Plus je le regarde, plus je tombe amoureux : je veux en France l’aquarium intelligent de Xiaomi

Bien que mes passe-temps soient assez changeants, il y en a quelques-uns qui perdurent dans le temps et deviennent presque une obsession. La musique, le cinéma, les bandes dessinées sont trois des exemples les plus anciens. L’aquariophilie a été le dernier engouement et je suis assez investi dedans. Tellement que j’ai commencé avec un aquarium, j’en ai maintenant deux et j’adorerais pouvoir m’occuper de l’aquarium intelligent de Xiaomi, mais la société a décidé de ne pas le commercialiser en dehors de la Chine de manière officielle.

Avoir quelque chose commercialisé et ne pas pouvoir y accéder sans passer par l’importation est probablement ce qui contribue le plus à ce que j’aime de plus en plus ce que je vois à chaque fois que je consulte ses spécifications. Mais le fait est que je trouve que l’aquarium intelligent de Xiaomi est une excellente option pour ceux qui veulent avoir des poissons à la maison avec un entretien minimal. L’aquarium dispose même d’un distributeur automatique de nourriture, on ne peut pas demander beaucoup plus.

Tout ce que j’aime dans l’aquarium de Xiaomi

Les aquariums prennent de la place. C’est assez évident, mais cela conditionne complètement le modèle de réservoir que vous allez acheter. Non seulement pour l’espace en lui-même, mais aussi pour le poids. Plus grande est la capacité, plus de litres, plus d’équipement, plus de kilos. Cela oblige à avoir un meuble spécialement conçu pour les aquariums de taille considérable, ce qui n’est pas le cas avec l’aquarium intelligent de Xiaomi, car nous parlons d’une capacité d’un peu moins de 25 litres. Cela se traduirait par environ 35-40 kilos de poids, ce qui est supporté par n’importe quel meuble standard. Mais mettez quelque chose en-dessous pour absorber l’eau qui pourrait tomber, s’il vous plaît.

Dans mon cas, cet aquarium, commercialisé dans l’écosystème Mijia, viendrait en deuxième position en termes de capacité. J’ai déjà un de 100 litres et un autre de 18 litres, et cela me permettrait de les convertir en réservoirs exclusifs. En regardant la structure de l’aquarium Xiaomi lui-même, et les possibilités de configuration de l’intérieur, je pourrais peut-être le convertir en un aquarium pour les guppys, en laissant le réservoir de 18 litres pour les crevettes. Ou peut-être le convertir en un betta. Les possibilités sont nombreuses.

En plus d’avoir un design assez attrayant pour faire partie de votre décoration, ce que j’aime dans cet aquarium intelligent de Xiaomi, c’est qu’il propose tout-en-un en termes de filtration et d’entretien. L’arrière de l’aquarium est « perdu » pour laisser de la place aux filtres, aux matériaux biologiques, au chauffage, et autres. L’aquarium lui-même dispose d’un système d’auto-nettoyage qui, selon la marque, permettrait de ne pas changer l’eau pendant six mois. Une affirmation risquée qu’il faudrait mettre à l’épreuve.

Cependant, l’aquarium comprend un distributeur automatique et programmable qui peut être très pratique lorsque vous partez en vacances, ou pour ceux qui ne veulent pas se soucier de prendre soin des poissons. Dans mon cas, je gère les vacances avec des pilules à libération lente, mais il serait bien préférable de laisser l’aquarium les nourrir. Et surtout, de pouvoir le contrôler depuis votre téléphone. Car oui, l’aquarium intelligent de Xiaomi se contrôle depuis votre téléphone. Il suffit de le connecter au WiFi pour pouvoir décider de la couleur des LED, de la fréquence d’alimentation et même de la température de l’eau. Ai-je mentionné qu’il dispose d’un système de chauffage ?

L’importation quadruple le prix

Le seul gros problème ici est l’origine même de l’aquarium et sa façon d’être commercialisé. Il est lancé en Chine et reste en Chine. Cela fait que son prix exploserait lors de son importation. Les presque 50 euros sont convertis en près de 200 euros si vous êtes prêt à l’importer en France. Et pour 200 euros, vous pouvez monter un aquarium encore plus puissant que celui-ci. Mais bien sûr, à vos risques et périls. Et oubliez d’avoir toutes les pièces avec ce niveau d’intégration. Et de le contrôler depuis votre téléphone. Ou de tout contrôler.

Alors, si je devais formuler un vœu à Xiaomi pour cette année 2024 dont nous avons déjà vécu 20 jours, ce serait qu’il amène l’aquarium en France. Pour moi et pour tous ceux qui sont un peu obsédés par la création de foyers où les poissons sont heureux. Et dans le futur, j’espère qu’il y aura un aquarium marin pour pouvoir avoir un requin. Chacun a ses rêves.