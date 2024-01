Tu n’en croiras pas ce que Xiaomi a lancé en Chine : des lunettes pour te faire des massages aux yeux

Nous avons vu des lits intelligents flexibles, des matelas avec intelligence artificielle, des purificateurs d’eau ultrarapides et toutes sortes d’appareils pour prendre soin de l’utilisateur au maximum. Mais la dernière nouveauté de Xiaomi est encore plus exotique et conçue pour détendre vos yeux : des lunettes qui massent vos yeux.

Xiaomi, à travers sa marque Mijia spécialisée dans la conception et le lancement de produits intelligents pour la maison, vient d’annoncer sur le marché chinois le Mijia Smart Eye Massager, un appareil qui offre « un massage personnalisé et intelligent pour les yeux », idéal pour combattre la fatigue et le stress causés par une utilisation prolongée d’écrans numériques.

Mijia Smart Eye Massager

Équipé d’une structure interne divisée en sept zones qui s’adaptent à la forme et à la structure de l’œil humain, le Mijia Smart Eye Massager est équipé de 4 valves d’air indépendantes qui massent huit points d’acupuncture importants autour des yeux, stimulant la circulation sanguine et soulageant la tension musculaire. Le massage peut être ajusté selon trois niveaux d’intensité, imitant les techniques d’exercice oculaire.

De plus, le Mijia Smart Eye Massager propose également une fonction de compression d’air chaud – l’air chaud favorise la détente des yeux et la prévention des cernes – qui utilise la technologie NTC pour contrôler et détecter la température en temps réel. L’appareil permet de choisir entre trois niveaux de température qui peuvent être configurés via l’application Mijia.

Des lunettes Xiaomi qui massent vos yeux

Pour avoir un contrôle total sur le massage et l’appareil, vous pouvez connecter les lunettes à votre smartphone via l’application Mijia ou la connectivité NFC. De cette manière, vous pouvez contrôler l’état de fonctionnement et le mode de massage directement depuis votre téléphone. L’appareil dispose de sept modes prédéfinis et de trois modes personnalisables, qui peuvent être enregistrés dans l’application et également utilisés hors connexion.

Le Mijia Smart Eye Massager est doté d’une batterie de 1200 mAh, qui se recharge via un câble de type C et garantit une autonomie d’environ deux heures et demie. L’appareil pèse environ 370 grammes et est pliable, idéal pour un transport et un rangement faciles.

Le matériau utilisé est un cuir synthétique respectueux de la peau qui garantit un ajustement doux et confortable. L’appareil possède également une fentre transparente qui permet d’observer le monde extérieur sans enlever les lunettes.

Le Mijia Smart Eye Massager a été présenté sur la plateforme de financement participatif Xiaomi Youpin, où il sera disponible à partir du 17 janvier au prix de 449 yuans, soit environ 64 euros actuellement. Ce gadget « made in Xiaomi » arrivera-t-il en France ? Espérons-le.