Vendre uniquement avec la marque Nokia n’est plus aussi amusant : voici le nouveau HMD N159V

HMD Global veut se démarquer dans l’industrie mobile également avec sa propre marque, et ce N159V serait le premier smartphone conçu à cent pour cent pour eux.

Voici le nouveau HMD N159V, le premier sans la marque Nokia.

Bien que la marque Nokia ne disparaisse pas dans les temps et que leur catalogue de smartphones continue de croître, même avec des modèles fabriqués en Europe, il semble que sa filiale HMD Global n’aime pas autant que sa marque ne soit pas présente dans l’industrie des smartphones, où nous savons depuis longtemps qu’ils prévoient de s’introduire pour également mettre en avant le nom de HMD.

En réalité, nous avons déjà vu filtrer certains modèles tels que le HMD M-KOPA X1, une sorte de Nokia C32 reconditionné avec quelques ajustements, bien que maintenant nous ayons une proposition plus solide à l’horizon avec celui-ci qui serait le premier appareil entièrement conçu pour la marque HMD, ce N159V qui illustre l’image de couverture et qui a été dévoilé sur 91mobiles.

Comme vous pouvez le voir, il ressemble à un smartphone abordable au design minimaliste et fonctionnel, probablement destiné aux marchés émergents tels que l’Inde, où arriver avec des prix très abordables assurerait une part de marché digne et des chiffres de vente élevés.

On peut observer un dos propre avec une bosse pour un module de double caméra, tandis qu’à l’avant se trouverait une caméra selfie sous un trou pour maximiser l’espace d’un écran dont nous ne connaissons aucun détail.

En réalité, la partie technique n’a pas du tout été dévoilée, nous ne pouvons donc rien vous dire sur ce que ce nouveau téléphone embarquera, comme nous le disions, le premier que HMD Global a conçu pour sa marque à laquelle ils ont également changé le logo, avec une modernisation subtile de son image corporative à l’échelle internationale.

Ce même logo est celui qui préside l’arrière, ce qui nous fait penser que l’appareil est réel et non seulement une rumeur, et que son développement est également très avancé.

HMD Global change son logo pour moderniser sa marque et promouvoir le lancement de ses propres smartphones, qu’ils veulent maintenant faire une place sur le marché en s’éloignant un peu de Nokia.

Il y a quelques détails qui peuvent être extraits, comme les matériaux plastiques, car nous ne voyons pas les découpes typiques des cadres métalliques où sont insérées les antennes, mais beaucoup plus est impossible, car nous ne voyons même pas que le lecteur d’empreintes digitales est sur le côté ou s’il finira par se trouver sous l’écran.

Ce que les sources disent, c’est qu’il pourrait être prêt au mois d’avril, donc nous serons attentifs aux mouvements de HMD Global (et de Nokia aussi par extension)… Qu’ont-ils préparé pour nous en 2024 ?