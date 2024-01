Si vous utilisez les chaînes WhatsApp sur votre Xiaomi, découvrez les 4 nouveautés qui viennent d’être annoncées

Si vous ne les connaissiez pas encore, les Chaînes WhatsApp sont un service de diffusion unidirectionnelle qui permet de diffuser des messages à un large public. Unidirectionnelle car l’auteur de cette chaîne WhatsApp peut envoyer des messages, des vidéos, etc., mais ses abonnés ne peuvent pas lui répondre.

Transformées en une combinaison de groupe WhatsApp où seul le fondateur parle et d’un profil classique de réseau social, les chaînes WhatsApp sont largement utilisées par les institutions, les entreprises, les marques, les influenceurs et les célébrités. Et comme toute fonctionnalité de l’application, elles continuent de se mettre à jour, surtout compte tenu du fait que les Chaînes ont été activées il y a seulement quelques mois.

Nouveautés pour les chaînes WhatsApp

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé que WhatsApp Chaînes a ajouté quatre nouvelles fonctionnalités. Ces mises à jour ne sont plus en phase de test, elles devraient donc bientôt être disponibles pour tout le monde, bien qu’il n’y ait pas de date exacte pour leur lancement :

Oui, les messages audio arrivent

Tout d’abord, les administrateurs de chaînes peuvent désormais envoyer des messages audio. C’est génial pour des mises à jour rapides, partager des coulisses ou simplement discuter avec les abonnés.

Aussi les sondages

Ensuite, les Chaînes ont introduit les sondages : maintenant les administrateurs peuvent demander l’opinion des abonnés sur divers sujets, tels que des idées pour de nouveaux produits ou préférences de contenu.

Plusieurs administrateurs et non un seul

Un autre grand changement est que maintenant les chaînes peuvent avoir plusieurs administrateurs. Cela est particulièrement utile pour les grandes organisations ou les marques qui ont besoin de maintenir leur chaîne active et de répondre rapidement aux messages.

Mise à jour dans les Statuts WhatsApp

Enfin, les abonnés peuvent partager des mises à jour intéressantes des chaînes dans leur propre statut WhatsApp. Cela signifie que plus de personnes peuvent voir ces mises à jour, aidant ainsi les chaînes à augmenter leur audience.