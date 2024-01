OnePlus prévoit de présenter sa prochaine montre intelligente lors du MWC 2024

Selon une fuite, la OnePlus Watch 2 sera annoncée lors du salon des téléphones mobiles le plus important d’Europe.

Rendus de la OnePlus Watch 2.

Nous avons déjà écrit à propos de la OnePlus Watch précédemment sur Netcost-security.fr et jusqu’à présent, cela n’a jamais été positif. Lorsque nous l’avons analysée, nous avons déjà dit qu’il s’agissait d’un bracelet d’activité déguisé en montre connectée. Nous n’avions même pas beaucoup d’espoir lorsque nous avons appris qu’ils prévoyaient de sortir une nouvelle version, mais les choses ont changé lorsque nous avons découvert qu’elle serait équipée de wearOS et d’un processeur Qualcomm, ce qui améliorait considérablement l’offre.

D’après les informations publiées sur Gizmochina, nous savons maintenant que OnePlus pourrait prévoir de la présenter lors du MWC 2024. C’est du moins ce que dit le tipster Max Jambor, qui est assez fiable dans ses fuites. Pour l’instant, les nouveaux OnePlus 12 et 12R seront lancés en Europe la semaine prochaine, il est donc logique de garder d’autres annonces importantes pour plus tard.

OnePlus Watch 2 : ce que l’on sait jusqu’à présent

OnePlus Watch 2 is launching at Mobile World Congress! Looking forward to the next WearOS Watch! — Max Jambor (@MaxJmb) 19 janvier 2024

Cette année, le MWC se tiendra du 26 au 29 février. OnePlus n’a pas encore confirmé l’existence de cette montre connectée, mais il est prévu que des informations supplémentaires apparaissent à mesure que la date de lancement approche. Après tout, c’est la norme avec n’importe quel appareil.

Les rendus que nous avons vus jusqu’à présent révèlent un design beaucoup plus haut de gamme et moderne par rapport au marché actuel, du moins par rapport à son prédécesseur (décevant). Elle aura un boîtier épais en métal avec une petite protubérance sur le côté droit où se trouveront les boutons physiques. D’après ces mêmes rendus, nous savons également qu’elle sera disponible en blanc et en noir.

En ce qui concerne les spécifications les plus importantes de l’appareil, on dit que la OnePlus Watch 2 aura un écran de 1,43 pouces de type AMOLED. Elle sera équipée d’un processeur Snapdragon W5 Gen 1, ce qui laisse présager de très bonnes performances. Elle disposera également de plusieurs capteurs pour des fonctions de santé et exécutera WearOS.