Dévoilez l’une des sangles les plus exclusives d’Apple Watch par Apple.

Les bracelets pour l’Apple Watch sont une partie essentielle de l’appareil. Apple propose différents types, des sportifs en silicone aux FineWoven, le nouveau matériau qui remplace le cuir. De plus, elle dispose de bracelets exclusifs qu’elle offre à ses employés pour avoir atteint des objectifs d’activité, mais récemment, l’un des plus exclusifs a été révélé : un bracelet fait pour Jony Ive.

Jony Ive était l’un des meilleurs designers à avoir travaillé chez Apple. En 2019, il a quitté l’entreprise pour fonder sa propre société de design, LoveFrom. Sans Jony Ive, des produits comme l’iPod, l’iPhone ou l’Apple Watch n’auraient pas été possibles. C’est pourquoi Apple a voulu lui offrir un bracelet conçu exclusivement pour lui.

Nous ne connaissions pas l’existence de ce bracelet particulier jusqu’à présent, où des photographies d’un prototype de celui-ci ont été partagées par l’utilisateur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) Stella Fudge. Dans sa publication, elle affirme que ce bracelet s’appelle « Cloud Sport Band » et qu’il a été offert à Jony Ive pour son 50e anniversaire.

Story goes that this unique Cloud Sport Band would’ve originally come with a Ceramic 42mm Series 2 Watch as a gift to Jony Ive for his 50th birthday, hence the « I50 » engraved on the pin. Allegedly around 10 or so exist, most are a test batch with the finalized one given to Ive pic.twitter.com/pfPPfcSRUT

Apparemment, la société à la pomme lui a offert une Apple Watch Series 2 en céramique de 42 mm, l’un des matériaux les plus coûteux qu’elle vendait à l’époque, avec un bracelet exclusif qui porte les initiales « JI » gravées, ainsi que le numéro 50, commémorant l’anniversaire de l’un des designers les plus emblématiques à avoir travaillé chez Apple.

More pics of the supposed Jony Ive 50th Birthday Sport Band. Some have regular silver buttons and some have black buttons. Seems Apple was experimenting with different techniques to make a unique band.

Looks great on S2 Ceramic, just how it would have been presented to Ive. pic.twitter.com/5wCkDc320O

