Le premier téléphone pliable en coquille de Xiaomi est bien plus proche de sa présentation que ce que nous pensions

Le Xiaomi MIX Flip, nom qui a été vu dans les organismes de certification, aura des spécifications plus que décentes et devrait être présenté au cours de la première moitié de 2024 si les rumeurs sont vraies.

Image conceptuelle du Xiaomi MIX Flip.

Xiaomi n’est pas une nouvelle venue dans le monde des téléphones pliables. Le mois dernier, par exemple, le Xiaomi MIX Fold 3 a été présenté, qui était le téléphone pliable le plus fin du marché et était accompagné de spécifications de luxe (comme le Snapdragon 8 Gen 2 ou les objectifs Leica). Un bijou qui, cependant, ne sortira jamais de Chine.

Les premières rumeurs parlant d’un téléphone pliable en forme de coquillage de Xiaomi remontent à 2022, mais selon nos collègues d’Android Headlines, il y aurait maintenant des plans concrets pour présenter un tel appareil. Et cette présentation pourrait être beaucoup plus proche de ce que n’importe quel initié de l’industrie aurait pu prédire.

Xiaomi MIX Flip : le premier téléphone pliable en forme de coquillage de la société

Selon le média, le téléphone pliable en forme de coquillage en question s’appelle Xiaomi MIX Flip et aurait déjà passé par le certificateur MIIT, ce qui laisse penser que le fabricant chinois a déjà fixé une date pour le présenter. Et cela reste encore dans le domaine de la spéculation, bien que quelques données qui ont fuité peuvent être considérées comme plausibles.

Parmi elles, on trouve la confirmation par le certificateur de la possibilité de passer des appels par satellite, quelque chose que nous avons déjà vu sur des téléphones de fabricants comme OPPO, bien que l’utilisation de cette technologie dépende de la législation de chaque pays. Nous comprenons qu’à l’heure actuelle, cela se limite à la Chine.

En plus de cette caractéristique, on a également appris que le téléphone aura un processeur Snapdragon 8 Gen 2. Ce n’est pas le nouveau et célèbre Snapdragon 8 Gen 3, mais nous supposons que cette décision a été prise pour des raisons économiques, ce que nous avions déjà annoncé pour le haut de gamme en août de l’année dernière. Les rumeurs parlent également de trois caméras arrière qui, vraisemblablement, seront équipées d’objectifs Leica comme c’est devenu habituel pour le fabricant ces derniers temps.

Par ailleurs, le média indique qu’il sera présenté au cours de la première moitié de 2024. Cependant, cela reste de l’ordre de la spéculation, nous vous recommandons donc de prendre ces informations avec une bonne dose de scepticisme.