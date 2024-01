Révélées les fonctions du nouveau « bouton de capture » de l’iPhone 16 Pro

Le bouton Capture serait présent sur tous les iPhone 16 et agirait différemment selon la pression

Tous les iPhone 16 auront le bouton Capture

Alors que la présentation des iPhone 16 et iPhone 16 Pro est prévue dans quelques mois, nous connaissons déjà la plupart de leurs nouveautés, telles que le design qu’ils pourraient avoir, le nouveau « bouton de capture » étant l’une des nouveautés les plus intéressantes de ces dernières années. Nous savons déjà comment ce bouton pourrait fonctionner et où il serait situé sur l’iPhone.

Le Capture Button, comme il est connu, serait situé dans le coin inférieur droit de tous les modèles d’iPhone 16, juste sous le bouton d’allumage. Ce bouton serait dédié à l’enregistrement vidéo et à la photographie, en plus d’être sensible aux touchers et à la pression afin de pouvoir effectuer différentes fonctions telles que le zoom ou le démarrage d’une nouvelle vidéo.

Certaines fonctions du Capture Button ont été révélées

Selon The Information, Apple prévoit d’inclure le Capture Button sur tous les modèles d’iPhone 16. Ce bouton serait mécanique et non haptique, il se déplacerait donc lorsqu’on interagit avec lui et serait sensible à la pression ou aux touchers, lui permettant d’effectuer différentes fonctions en fonction de la pression exercée. Voici quelques-unes de ces fonctions :

Faire glisser vers la gauche ou vers la droite pour effectuer un zoom. Appui court pour mettre au point. Appui prolongé pour ouvrir l’enregistrement vidéo.

The Information affirme également qu’il n’y aura pas de changements esthétiques sur les iPhone 16 autres que le Capture Button qui les différencie des iPhone 15. Cependant, Apple prévoirait d’augmenter légèrement la taille des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, qui auraient respectivement 6,3 et 6,9 pouces.

Les nouveautés des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max

Nous en savons déjà beaucoup sur les iPhone 16 et iPhone 16 Pro malgré le temps qu’il reste avant qu’Apple les présente. Voici les nouveautés que nous connaissons pour le moment :