Il a arrêté les ventes de l’Apple Watch. Maintenant, il affirme que l’oxymètre de pouls de la montre Apple « n’est pas fiable »

Le PDG de l’entreprise Masimo affirme que le capteur de l’Apple Watch n’est pas fiable, les études prouvent le contraire

Apple a trouvé une solution pour éviter l’interdiction de vente des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis : lancer de nouveaux modèles sans la fonction de mesure d’oxygène dans le sang afin de ne pas violer les brevets de l’entreprise Masimo. Son PDG affirme maintenant que les Apple Watch sont mieux ainsi, car leur capteur n’est pas fiable.

Le PDG de Masimo critique l’oxymètre de l’Apple Watch

Lors d’une interview sur Bloomberg TV, le PDG de Masimo a critiqué Apple pour vendre son capteur d’oxygène dans le sang comme une fonction de santé fiable. Selon le dirigeant, l’implémentation de ce capteur par Apple n’est pas fiable, et les nouveaux utilisateurs qui achètent une Apple Watch sans celui-ci se porteront bien mieux.

De plus, le PDG de Masimo a souligné à plusieurs reprises que l’oxymètre de l’Apple Watch n’est pas fiable, malgré la promesse de l’entreprise de le commercialiser comme un capteur de confiance. Il a également mentionné lors de l’interview que les consommateurs se porteraient mieux sans ce capteur, car il n’est pas utile à moins d’effectuer une mesure continue.

La possibilité de mesurer le niveau d’oxygène dans le sang a été ajoutée en 2020 sur l’Apple Watch Series 6 et, en 2021, une étude de l’Université de São Paulo a comparé sa technologie avec deux oxymètres disponibles sur le marché. Étonnamment, les résultats fournis par l’Apple Watch, bien qu’ils soient parfois un peu élevés, étaient assez bons et précis.

Un an plus tard, en 2022, une autre étude publiée dans la revue Digital Health a conclu que le capteur de l’Apple Watch fournissait des résultats très précis par rapport au Radical-7 de Masimo. Par conséquent, l’oxymètre de l’Apple Watch s’est révélé précis et fiable à plus d’une occasion. Nous verrons ce qui se passera dans les prochaines générations de la montre Apple.