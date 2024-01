Grande nouvelle : la version stable de HyperOS est désormais disponible pour le POCO F5 Pro et tout utilisateur peut l’installer.

Nous avons dû attendre quelques jours de plus que prévu, mais aujourd’hui, enfin, la première ROM stable de HyperOS pour le POCO F5 Pro est là. Dans ce cas, il s’agit de la ROM européenne pour ce dispositif et vous pouvez maintenant la télécharger pour l’installer manuellement sur votre appareil sans avoir à attendre sa variante OTA.

De plus, comme il se doit, cette mise à jour est livrée avec la dernière version d’Android 14, de sorte que les nouveautés de ce système d’exploitation sont les mêmes que celles que l’on trouve sur des appareils plus chers et qui nous aideront à exploiter au maximum la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 que l’on trouve à l’intérieur de ce smartphone.

Vous pouvez maintenant installer la ROM stable de HyperOS sur le POCO F5 Pro

Comme nous vous l’avons dit, le POCO F5 Pro vient de recevoir la ROM européenne de HyperOS sous la version OS1.0.3.0.UMNEUXM, un logiciel basé sur Android 14 et que vous pouvez maintenant télécharger pour l’installer manuellement sur votre terminal, ce qui ne vous prendra pas plus de quelques minutes et vous évitera d’attendre qu’il soit déployé via OTA.

Ainsi, ce POCO F5 Pro pourra profiter de tous les avantages offerts par ce système d’exploitation dès le départ, de la sécurité accrue lors de son utilisation quotidienne à une longue liste de nouveautés publiées par Xiaomi elles-mêmes et qui pourront être exploitées au maximum sur cet appareil.

En résumé, si vous utilisez ce téléphone POCO au quotidien, nous vous recommandons d’installer cette mise à jour pour profiter de la meilleure expérience possible au quotidien. HyperOS est un système d’exploitation qui rendra tout beaucoup plus performant à tous les niveaux, donc pouvoir en profiter est un vrai luxe.