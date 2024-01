Spotify critique Apple pour la commission de 27% en utilisant des plateformes de paiement externes : « c’est scandaleux »

Spotify affirme qu’Apple a recréé ses anciens tarifs dans l’App Store avec une commission de 27% lors de l’utilisation de méthodes de paiement alternatives

Nouvelle bataille dans la guerre des passerelles de paiement dans l’App Store, maintenant avec Spotify en vedette

Il y a déjà un certain temps que nous savions qu’Apple et Google allaient être obligés de permettre des méthodes de paiement alternatives dans leurs stores de contenu après plusieurs plaintes d’Epic ou de Spotify, entre autres, qui ont réussi à obtenir l’ouverture effective des passerelles de paiement d’App Store et de Google Play pour faciliter d’autres options aux utilisateurs, mais qui se trouvent maintenant confrontés à des commissions abusives allant jusqu’à 27% dans le cas de la société de Cupertino.

Spotify est donc revenu à la charge contre Tim Cook et les siens, en attaquant ouvertement les politiques annoncées mercredi dernier, car ces tarifs leur semblent « scandaleux » et absolument « indignes » après les jugements qui ont obligé Apple à accepter d’autres méthodes de paiement.

Des médias aussi importants que la BBC relaient ces dernières heures ce nouveau chapitre du feuilleton des passerelles de paiement sur les plateformes mobiles, en reprenant les déclarations des représentants de Spotify qui affirment même qu’ « Apple ne recule devant rien » pour protéger ses bénéfices juteux dans l’App Store.

Ils ont même appelé le gouvernement du Royaume-Unis à empêcher ces frais, car dans ce cas, selon eux, les mêmes motivations seraient à l’œuvre qui ont déjà contraint Apple et Google à permettre d’autres méthodes de paiement dans leurs stores de contenu.

Le nouveau projet de loi sur les marchés numériques, la concurrence et la consommation au Royaume-Unis doit mettre fin à cette fausse ouverture, qui recrée essentiellement les tarifs d’Apple.

Pour clarifier la situation, les tribunaux ont déterminé qu’Apple agissait contre les lois américaines sur la concurrence et le monopole en n’autorisant pas les autres développeurs à offrir aux utilisateurs leurs services, jeux et applications par d’autres modes de paiement, y compris ceux qui contournent les passerelles d’Apple elle-même, qui prélève une commission de 30% dans l’App Store.

Le jugement a conduit Apple à introduire de nouvelles règles aux États-Unis où maintenant n’importe quel utilisateur peut s’abonner à des services offerts dans l’App Store sans utiliser ses passerelles, mais en prélevant toujours une commission allant jusqu’à 27% sur le développeur lors de l’utilisation de méthodes alternatives.

Les dirigeants de Spotify affirment que ces politiques que Apple a inventées « vont à l’encontre » de l’esprit de la règle prononcée par les tribunaux américains, qui recherchaient une plus grande concurrence et qui n’ont finalement pas avancé beaucoup.