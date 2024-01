Redmi lance le moniteur de jeux de tes rêves : écran incurvé, 34 pouces et 180Hz à un prix de folie

Il n’est pas étonnant que Redmi soit peut-être la marque la plus vendue de Xiaomi. Depuis sa création il y a une décennie, la série Redmi Note a déjà réussi à vendre 338 millions d’unités dans le monde entier. Et c’est parce que Redmi est synonyme d’éléments et de finitions Premium à des prix moyens, voire économiques.

Et cela se traduit dans tous les produits Redmi, y compris les moniteurs. Parce que ce que nous propose la dernière nouveauté de Xiaomi pour sa sous-marque est spectaculaire sans aucun doute.

Moniteur Redmi G34WQ à écran courbe

Aujourd’hui, dans le domaine des moniteurs, avoir un écran courbé, une taille supérieure à 30 pouces et un taux de rafraîchissement extrêmement élevé sont des éléments très recherchés. Et le Redmi Monitor G34WQ les remplit tous, c’est un grand moniteur de bureau idéal pour une tour de PC ou une console.

Avec un écran courbé de 34 pouces, une taille déjà généreuse compte tenu de la proximité habituelle avec un moniteur PC, le Redmi Monitor G34WQ a une courbure de 1500R et un ratio d’aspect de 21:9. Le panneau LCD offre une résolution de 2560 x 1440 pixels (WQHD ou 2K), est compatible avec AMD FreeSync Premium, peut couvrir 95% de la gamme de couleurs DCI-P3 et a une précision des couleurs de ΔE<2. Il prend en charge l’atténuation DC et peut atteindre un niveau maximum de luminosité de 350 nits.

Taux de rafraîchissement de 180 Hz

Le plus frappant est que le moniteur affiche un taux de rafraîchissement étonnant de 180 Hz, ce qui est pratiquement impossible à trouver dans cette gamme de prix. C’est pourquoi son temps de réponse est aussi bas que 1 ms, ce qui le rend idéal pour tous les types de jeux en ligne et hors ligne. Pour la personnalisation, il intègre un anneau lumineux LED RGB à l’arrière et est livré avec 2 ports DP 1.4 et 2 ports HDMI 2.0, plus que suffisant car dans cette gamme ils ont généralement un seul port DP.

Le Redmi Monitor G34WQ est réglable et peut être monté sur un mur. Il peut être incliné vers le haut/bas, pivoté vers la gauche/droite et incliné vers l’avant/arrière. Et son prix est fou, car nous parlons de 1.999 yuans en Chine, soit environ 257,68 euros au taux de change actuel. Un prix incroyable compte tenu de tout ce qu’il intègre (et de sa taille) pour un moniteur que nous aimerions voir arriver ici et essayer cette folie de 180 Hz en jouant en ligne et hors ligne.