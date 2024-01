Les premières applications pour visionOS commencent à être disponibles

Certains développeurs commencent à recevoir des notifications indiquant que leurs applications sont désormais disponibles sur visionOS

Les premières applications visionOS sont déjà disponibles

Le Apple Vision Pro sera disponible dans les Apple Stores dès le 2 février prochain, et Apple est déjà en train de tout préparer pour sa sortie avec le lancement de l’App Store du dispositif et de ses applications. Certains développeurs constatent déjà que leurs applications sont approuvées et disponibles.

Effectivement, depuis l’annonce de l’Apple Vision Pro lors de la WWDC 2023, Apple a organisé plusieurs « labs » et événements avec les développeurs. De plus, elle a également mis à leur disposition un kit de développement d’applications, ce qui a permis la mise en ligne de certaines applications il y a quelques semaines, lesquelles sont désormais disponibles sur l’App Store de visionOS.

Les applications pour visionOS commencent à être disponibles

Les développeurs qui ont soumis leurs applications pour examen en début de mois commencent à recevoir des notifications de l’App Store Connect, ainsi que des courriels les informant que leurs applications ont été approuvées et sont maintenant disponibles sur l’App Store de visionOS.

Des développeurs tels que Kriss Smolka, à l’origine de WaterMinder, une application dédiée à la gestion de notre consommation d’eau quotidienne, ou Devin, le développeur derrière Crouton, une application de recettes de cuisine, ont déjà leurs applications disponibles sur visionOS.

De plus, certaines des applications déjà annoncées pour l’Apple Vision Pro, comme Keynote d’Apple, sont également disponibles sur visionOS. En réalité, si vous visitez cette application sur l’App Store et que vous déployez les appareils compatibles, il y a une référence à l’Apple Vision Pro et à visionOS.

Alors que certaines applications sont déjà disponibles, d’autres le seront également car il est possible de transférer les applications de l’iPad vers visionOS afin de les rendre compatibles même si elles ne sont pas natives. Cependant, des applications telles que Netflix ne seront pas disponibles pour le moment sur l’Apple Vision Pro. En réalité, la société a déclaré que les utilisateurs devront utiliser le service via Safari ou d’autres navigateurs web.