Énergie infinie pour surveiller votre maison sans avoir besoin de la recharger : la nouvelle caméra solaire de sécurité de Xiaomi

Avec un écosystème interconnecté énorme, la sécurité à domicile est également l’un des intérêts de Xiaomi, pour lesquels il dispose d’un généreux catalogue de dispositifs tels que des serrures intelligentes, des capteurs de mouvement et des caméras de surveillance vidéo. Des caméras qui, comme leur nouveau modèle, n’ont même plus besoin d’être rechargées.

Oui, nous avons tous les jours la plus grande source d’énergie gratuite qui existe : l’énergie solaire, et c’est la force de la nouvelle caméra de sécurité de Xiaomi, qui dispose d’un panneau solaire pour s’alimenter en énergie et ne pas dépendre d’une source externe.

Xiaomi Solar Outdoor Camera BW 400 Pro Set

Récemment présentée, la Xiaomi Solar Outdoor Camera BW 400 a été conçue pour une installation et une utilisation faciles non seulement à la maison, mais également dans différents environnements grâce à une ouverture plus grande de f / 1,6 qui améliore la sensibilité à la lumière, offrant un champ de vision panoramique qui couvre jusqu’à 132 degrés, 113,3º en horizontal et 58,7º en vertical.

La caméra est livrée avec une batterie solaire ainsi qu’une batterie haute capacité de 10000 mAh et une classification IP66 pour des propriétés imperméables et résistantes à la poussière.

Elle dispose également d’un micro pour les appels vidéo

Elle comprend également une vision nocturne ultra-claire en 2,5K, une détection d’IA et une reconnaissance précise ainsi qu’un cryptage des données à plusieurs niveaux. Conçue pour une utilisation en extérieur, la caméra dispose de lumières infrarouges haute puissance, de lumières LED en couleur pour une vision nocturne efficace et d’une durée de batterie impressionnante de 180 jours (6 mois) dans des conditions normales d’utilisation.

La Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro est équipée d’une puce IA pour le calcul intelligent, facilitant les appels vocaux bidirectionnels. La caméra prend également en charge la connectivité sans fil, le stockage local sur des cartes SD et le stockage dans le cloud. De plus, elle est compatible avec Google Assistant et Alexa.

Quel est le prix ? Eh bien, pour le moment, il est inconnu, car la fiche est affichée sans prix sur le site Web mondial de Xiaomi. Et compte tenu de la large gamme de caméras Xiaomi en Europe, on peut s’attendre à ce que la Xiaomi Solar Outdoor Camera BW 400 Pro Set arrive dans ces régions.

Via | Mi.com Global