Comment utiliser un vieux téléphone portable comme power bank : quoi configurer et quoi vérifier

Vous voulez utiliser votre vieux téléphone pour charger votre téléphone ? Nous vous montrerons les différentes options que vous avez à cet égard.

Dessin de deux téléphones qui se branchent l’un sur l’autre

Il n’y a rien de plus ennuyeux que d’essayer d’utiliser votre téléphone et de constater qu’il n’a plus de batterie. Si vous êtes chez vous, vous pouvez vous brancher sur une prise, mais si ce n’est pas le cas, cela peut poser problème. C’est pourquoi, il y a quelques années, les powerbanks se sont généralisées, ce sont des batteries externes que nous pouvons utiliser pour recharger notre smartphone n’importe où. Mais, et si nous transformions ce vieux téléphone que vous avez chez vous en powerbank ? De cette façon, vous pourrez toujours avoir votre téléphone chargé sans avoir besoin d’acheter quoi que ce soit.

Il existe plusieurs options à notre disposition pour cela, bien que vous ayez toujours besoin que votre téléphone soit compatible.

Si vous avez un téléphone avec une batterie amovible

Si vous avez un téléphone compatible avec la charge inversée

Aujourd’hui, la plupart des smartphones ont une batterie intégrée. Cela signifie que nous ne pouvons pas retirer la batterie car elle est intégrée dans le corps du téléphone. Si c’est le cas de votre téléphone, ce qui est très probable, vous ne pourrez pas utiliser cette astuce. Mais si vous avez encore un téléphone avec une batterie amovible, le charger à l’aide d’un vieux téléphone peut être très simple. En effet, la plupart des batteries de téléphones sont identiques ou très similaires. Par conséquent, vous pouvez utiliser la batterie de votre vieux téléphone comme une batterie de secours à placer sur votre téléphone actuel.

Ainsi, il vous suffit de vous assurer que la batterie de votre ancien téléphone est chargée. Ensuite, vous pouvez emporter soit le téléphone entier, soit seulement la batterie avec vous. Et dès que votre téléphone est à court de batterie, procédez à l’échange.

Le problème de cette astuce est, d’une part, qu’il y a peu de téléphones en 2024 avec une batterie amovible. Et d’autre part, il est nécessaire que vous ayez deux téléphones avec le même modèle de batterie. Mais si vous êtes dans ce cas, vous pourrez utiliser la batterie de votre vieux téléphone comme powerbank facilement.

Une autre option que vous avez à votre disposition pour pouvoir utiliser votre vieux téléphone comme powerbank est la charge inversée. Il s’agit d’une fonctionnalité présente sur certains appareils qui permet d’utiliser leur batterie pour charger d’autres appareils. Ainsi, si votre vieux téléphone dispose de cette option de charge inversée, vous pourrez l’emporter dans votre sac et l’utiliser comme batterie externe pour brancher votre nouveau téléphone de manière simple, comme vous le feriez avec une powerbank.

Pour pouvoir utiliser votre vieux téléphone comme powerbank, vous devez d’abord activer la charge inversée, pour cela, vous devez suivre ces étapes :

Allez dans les paramètres de votre téléphone. Dans le menu des paramètres, accédez à la section Batterie. Accédez aux performances. Activez la charge inversée.

Si cette option n’apparaît pas sur votre téléphone, le problème est probablement qu’il n’est pas compatible avec cette fonction.

Et c’est l’un des grands problèmes de cette astuce : on ne peut l’utiliser qu’avec des téléphones compatibles avec la charge inversée. Si votre vieux smartphone n’en réalité pas partie, vous ne pourrez pas l’utiliser pour charger votre nouveau téléphone.

Les principaux modèles de smartphones compatibles avec la charge inversée sont les suivants :

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Fold 2

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei P30 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro Plus

OnePlus 8 Pro

OPPO Reno Ace 2

Motorola Edge+

Charge inversée par câble

Si votre vieux téléphone est compatible avec la charge inversée, vous pourrez connecter n’importe quel téléphone avec un câble pour l’utiliser comme powerbank. Tout ce dont vous aurez besoin, c’est d’un câble ou d’un adaptateur OTG. Il s’agit simplement des câbles qui nous permettent de connecter un téléphone à un autre. Si vous connectez les deux téléphones avec la charge inversée activée, votre nouveau téléphone se mettra à se charger.

Les câbles OTG sont très pas cher et vous pouvez en trouver dans n’importe quel store spécialisé en technologie à moins de 3 euros. Donc, c’est moins cher que d’acheter une batterie externe et cela nous permet d’utiliser le téléphone que nous avons à la maison.

À cet adaptateur OTG, nous connecterons le câble de chargement habituel que nous utilisons pour charger notre téléphone sur le chargeur habituel. En quelques secondes, il commencera à se charger. La capacité de notre vieux téléphone à être utilisé comme powerbank sera la même que celle de sa batterie. Il est toujours recommandé de le transporter entièrement chargé pour pouvoir l’utiliser.

Charge inversée sans fil

Une autre option que vous avez à votre disposition est de charger votre téléphone sans fil. Pour cela, vous n’avez pas besoin de transporter de câble. Mais il est nécessaire que votre vieux téléphone ainsi que le nouveau soient compatibles avec la charge sans fil, ce qui n’est pas très courant dans les modèles un peu plus anciens. Si c’est le cas, la procédure est aussi simple que d’activer la charge inversée et de placer votre nouveau téléphone juste au-dessus de l’ancien pour qu’il utilise sa batterie.

Le seul inconvénient de cette option est qu’elle est un peu plus lente que la charge sans fil habituelle. Ainsi, alors qu’avec un chargeur sans fil normal, nous pouvons charger à 10W, la puissance maximale de charge que nous pouvons trouver dans ce cas est de 4W.

Il faut bien comprendre que cette fonction d’utiliser un vieux téléphone comme powerbank n’est pas destinée à remplacer notre chargeur habituel, mais plutôt comme un moyen de nous tirer d’affaire lorsque nous sommes à l’extérieur de la maison et que nous n’avons pas de prise à portée de main. Et si nous nous trouvons dans cette situation, la charge inversée sans fil est probablement l’option la plus simple.