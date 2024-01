Ton prochain iPhone pourrait posséder un stockage beaucoup plus rapide grâce à la technologie QLC NAND SSD

Les améliorations de la technologie de stockage permettent plus d’espace et une plus grande vitesse

Les iPhone pourraient faire un bond qualitatif important dans la qualité de leur stockage avec la prochaine génération de smartphones de la marque

Les avancées technologiques permettent aux appareils électroniques de s’améliorer chaque jour. En réalité, dans le cas des iPhone, les progrès de la technologie de stockage pourraient permettre aux iPhone 16 qui seraient présentés cet automne 2024 d’avoir la meilleure mémoire ROM jamais vue sur un téléphone portable Apple. La raison : la technologie QLC NAND SSD, capable de prendre en charge le stockage à grande vitesse avec jusqu’à 1 To d’espace et de production moins coûteuse.

Une mémoire large et rapide

On ne met généralement pas beaucoup l’accent sur la technologie qui se cache derrière le stockage des téléphones portables, mais la vitesse de transmission des données est généralement très importante pour que le smartphone réagisse rapidement à l’accès aux contenus qu’il contient. Cependant, dans ce cas, la technologie QLC NAND SSD présenterait deux grands avantages : le premier est qu’elle est techniquement supérieure à la technologie TLC actuelle de l’iPhone 15 ; le deuxième est que ce stockage est , et il est donc rentable de l’utiliser.

Comme le souligne le portail iMore, bien que par rapport à la technologie précédente, il est souligné que les stockages QLC NAND SSD permettront aux iPhone dotés d’un plus grand espace de n’avoir pas une différence de prix aussi prononcée avec les versions à moins d’espace, car de créer des stockages importants avec la technologie précédente.

D’autres avancées de l’iPhone 16

Comme on peut s’y attendre, l’iPhone 16 sera supérieur à l’iPhone 15 en termes de spécifications et de technologies embarquées dans son système. En réalité, on peut s’attendre à un bond qualitatif, non seulement dans la technologie de stockage, mais aussi dans d’autres domaines tels que la batterie, qui bénéficiera d’une nouvelle fabrication augmentant sa capacité nominale. De plus, pour prévenir la surchauffe, le graphène fera partie de son système de refroidissement, ce qui rendra ce modèle plus performant.

Si les iPhone 15 ont fait un grand pas en avant en termes de connectivité USB en adoptant l’USB-C, les iPhone 16 ont l’intention d’améliorer considérablement leur connectivité sans fil, en améliorant la qualité de la connexion WiFi, la couverture 5G, et en disposant d’une mémoire RAM permettant à ces smartphones d’avoir une plus grande capacité multitâche.