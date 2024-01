La dernière (et folle) invention d’Apple : un iPhone utilisable sous l’eau

Apple travaille dans l’un de ses départements à doter le téléphone de fonctions pour l’utiliser sous l’eau

Bien que les iPhone 15 soient résistants à l’eau, ils ne sont pas prévus pour de longues immersions ni pour une utilisation spécifiquement sous l’eau.

Apple travaille constamment à concevoir différentes améliorations pour ses appareils. En réalité, la société de la pomme croquée publie de temps en temps des brevets des plus curieux. Le plus récent, déposé en 2021, fait état d’un iPhone qui peut être utilisé sans aucun problème sous l’eau, ce qui est encore peu commun pour la plupart des appareils électroniques.

Un iPhone aquatique

Comme le montre le brevet d’Apple déposé auprès de l’USPTO, le bureau américain des brevets, cet iPhone disposerait de fonctions spécialement conçues pour une utilisation sous l’eau. Il s’agirait d’une étape particulièrement remarquable pour Apple si l’on considère que, jusqu’à présent, seules les Apple Watch Ultra 2 sont compatibles avec une utilisation sous l’eau, car même les iPhone ne sont que des appareils « étanches » avec leur résistance IP68.

Comme on peut le voir sur l’image déposée dans le brevet, Apple manifeste son intérêt à accroître les fonctionnalités de ses téléphones sous l’eau. Dans ce cas, le téléphone serait capable de détecter qu’il se trouve sous l’eau et simplifierait son interface pour en faciliter l’utilisation, sachant que l’utilisation de l’écran n’est pas aussi précise sous l’eau que dans l’air.

Connectivité USB, l’un des changements les plus récents

Il reste encore beaucoup à savoir si les iPhone disposeront d’une fonctionnalité de ce type à l’avenir, mais des changements substantiels ont déjà été réalisés ces derniers temps par rapport aux téléphones d’il y a quelques années. Par exemple, après un long moment, Apple a finalement accepté de se conformer aux normes européennes en remplaçant ses ports Lightning par des ports USB-C, une technologie plus récente et offrant des performances bien supérieures à celles des câbles Apple.

Cela représente également une amélioration significative pour les utilisateurs en termes de performances, et a permis aux sociétés tierces de fournir des câbles USB-C de haute qualité pour les iPhone. Cependant, Apple en est consciente, et c’est pourquoi les stores Apple encouragent également les clients à acheter les câbles USB-C de la marque. Quoi qu’il en soit, la porte est ouverte et Apple peut recharger la batterie avec le câble et le chargeur de n’importe quelle marque.