Mon Xiaomi va m’aider avec l’un de mes objectifs pour 2024 : apprendre des langues avec ces quatre applications gratuites.

Avant, pour apprendre une langue, vous pouviez vous rendre physiquement dans une académie ou suivre des cours en ligne / à distance à l’aide de supports physiques tels que des cassettes, des CD ou des fichiers audio numériques. Aujourd’hui, de nombreuses personnes choisissent d’utiliser l’appareil qu’elles utilisent le plus au quotidien : leur smartphone.

En effet, depuis des années, les téléphones portables se sont transformés en professeurs virtuels grâce à différentes applications qui vous enseignent les langues à la fois à l’écrit et à l’oral. Et bien qu’elles ne remplacent pas une qualification officielle comme le niveau B2 ou C1, elles peuvent vous aider à réviser, renforcer ou faire vos premiers pas dans une nouvelle langue.

Duolingo

Aujourd’hui, l’application la plus connue, l’application Duolingo utilise des techniques d’apprentissage telles que la gamification, qui consiste à transférer la mécanique des jeux au domaine de l’éducation et du professionnel. Le magazine Time l’a surnommée « le secret de l’avenir de l’éducation », et il est indéniable que l’application Duolingo a joué un rôle important. Avec plus de 100 millions de téléchargements et 17,7 millions de critiques avec une moyenne de 4,7 sur 5, Duolingo est l’une des applications préférées pour apprendre des langues sur votre smartphone.

Et c’est parce qu’elle est facile à utiliser, avec une interface utilisateur claire, une exécution de son modèle sous la forme de leçons courtes d’écriture et de parole, et tout cela gratuitement, GRATUITEMENT, en vous offrant la possibilité d’apprendre plus de 40 langues, y compris l’elfique du Seigneur des Anneaux et le Haut Valyrien de Game of Thrones.

Babbel

Avec prise en charge de 14 langues, Babbel est une autre application qui propose des leçons de 15 minutes par jour alternant avec des podcasts, des jeux, des pratiques de dialogues à tonalité réaliste – et pas l’impression que vous parlez à un robot – et bien plus encore. Avec cette application, vous pouvez apprendre ou perfectionner votre français, italien, allemand, portugais, russe, polonais, turc, norvégien, danois, suédois, néerlandais, indonésien, anglais et espagnol mexicain.

L’application dispose de sa propre technologie de reconnaissance vocale pour parler avec un ton natif, et d’outils pour réviser les leçons. Comme d’autres applications, elle nécessite un abonnement pour accéder aux cours complets, bien que les premières leçons soient gratuites.

Memrise

La gagnante du prix de l’application de l’année, Memrise permet d’apprendre l’anglais britannique et américain, le français, l’allemand, le coréen, le japonais, le japonais romaji, l’italien, le portugais du Portugal et le russe. Et en soi, c’est l’application typique qui vous pousse à apprendre correctement dès le début, en mettant davantage l’accent sur la pratique de la langue que sur l’apprentissage.

L’application comprend « le premier tuteur de langue IA au monde », un bot nommé Membot qui vous apprendra à converser en adoptant différents rôles, que vous ayez besoin de vous débrouiller dans un contexte de restaurant, d’un entretien d’embauche ou de voyages. Elle propose des parties gratuites, mais l’accès à tous les outils de Memrise nécessite un abonnement.

EWA English

Centrée principalement sur l’anglais, EWA est une autre de ces applications qui proposent des leçons courtes de 15 minutes par jour (et avec des rappels en plus) pour vous aider à apprendre ou renforcer votre anglais. EWA utilise des extraits de vos émissions de télévision et films préférés pour vous enseigner de nouveaux mots et phrases, que ce soit au moyen d’audiolivres de Jane Austen ou d’épisodes de séries comme Friends.

La méthode de l’application consiste en des leçons courtes adaptées à chaque niveau, des audiobooks bilingues, des jeux et fonctionnalités interactives, un suivi des progrès, une répétition espacée et bien plus encore. Si vous voulez accéder à tous les cours, vous devez souscrire un abonnement, mais EWA propose également une sélection de contenu gratuit.