Voici ce que vous devez changer sur votre téléphone portable Xiaomi pour que Google ne stocke pas vos recherches vocales dans votre historique.

Altavista, Lycos, Yahoo, Terra… Google les a tous vaincus pour devenir le moteur de recherche en ligne le plus utilisé au monde. En réalité, Internet se divise entre ce que Google est capable d’indexer (Surface Web) et ce qu’il ne peut pas (le Deep Web et le Dark Web). Et ses recherches peuvent être effectuées manuellement ou par la voix.

Aujourd’hui, quelque chose de pratiquement assimilé, autrefois dire « hey Google » ou appuyer sur l’icône du microphone sur la page principale du moteur de recherche et lui demander à voix haute ce que vous voulez rechercher était une véritable révolution en 2015 lors de sa mise en œuvre. Mais, que vous l’ayez utilisé seulement quelques fois au cours de ces presque 10 ans ou que vous l’utilisiez régulièrement, saviez-vous que Google stocke chacune de vos recherches vocales ?

Hey Google, ne stocke pas mes recherches vocales

Tout ce que vous dites en utilisant l’assistant vocal de Google sur votre téléphone est stocké sur les serveurs de Google, c’est comme ça, et il n’y a pas plus. En réalité, si vous savez où chercher, vous pouvez écouter les enregistrements de toutes ces recherches vocales que vous avez effectuées, car ce sont des audios que vous avez envoyés à Google, qui l’indique sur sa page de support en disant que « votre voix et votre audio peuvent aider Google à développer et améliorer ses technologies de reconnaissance vocale et les services Google qui les utilisent ».

Le bon côté des choses, c’est que vous pouvez choisir si vous voulez que Google enregistre l’activité vocale et audio dans votre compte sur les serveurs de Google lorsque vous interagissez avec le moteur de recherche, l’assistant Google ou Google Maps. Et vous pouvez le faire depuis votre propre téléphone Xiaomi en faisant ce qui suit :

Que dois-je changer sur mon téléphone pour que Google ne sauvegarde pas mes recherches ?