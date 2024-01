Les écrans OLED des iPad Pro entrent en production, leur sortie est prévue pour avril

Les iPad Pro de cette année auront des écrans OLED beaucoup plus avancés, le M3 et de nouveaux accessoires

Les iPad Pro seront lancés en avril

Les nouveaux iPad Pro sont imminents. Après une année de vide dans la gamme, Apple la renouvellera complètement, et les bénéficiaires seront les iPad Pro avec de nouvelles fonctionnalités telles que le nouveau processeur M3, de nouveaux claviers Magic Keyboard et Apple Pencil, ainsi que des écrans OLED plus avancés. Des écrans OLED qui seraient déjà entrés en production.

Les iPad Pro avec écran OLED sur le point de devenir réalité

D’après le médium spécialisé dans Apple, The Elec, la production des écrans OLED des iPad Pro aurait déjà commencé. Plus précisément, LG Display travaillerait déjà sur l’un des composants des écrans OLED des iPad Pro de 13 pouces, tandis que Samsung ferait de même cette semaine avec les panneaux de 11 pouces.

La production de masse des iPad Pro 2024 serait en mars, juste avant leur lancement prévu pour le mois d’avril. Cela concorde avec les prédictions de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui pense qu’ Apple lancera les appareils entre avril et juin 2024. Il est à noter que Mark Gurman pense quelque chose de similaire, avec une présentation en mars.

Ce sera la première fois que les écrans arrivent sur les iPad Pro, car jusqu’à présent ils n’étaient pas présents dans cette gamme, contrairement à d’autres gammes comme l’iPhone. Cependant, on s’attend à ce que ce changement fasse augmenter le prix des iPad Pro, qui pourraient commencer à partir de 1500 euros pour le modèle le moins cher et avec moins de stockage.

Les iPad Pro de cette année n’auraient pas seulement de nouveaux écrans OLED, mais aussi le nouveau processeur M3 qui se retrouve à l’intérieur des nouveaux MacBook Pro. De plus, ils seraient équipés de nouveaux accessoires tels qu’un Magic Keyboard qui leur donnerait l’apparence d’un ordinateur ou un nouvel Apple Pencil 3 qui pourrait avoir des embouts magnétiques interchangeables.

Enfin, aux côtés des iPad Pro, Apple pourrait présenter de nouveaux iPad Air qui arriveraient en deux tailles : 11 et 12,9 pouces. Dans ce cas, la puce M2 serait le processeur et il y aurait peu de changements supplémentaires.