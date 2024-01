Xiaomi consolide sa place sur le podium des fabricants vendant le plus de téléphones portables dans le monde : près de 13 % de part de marché lui appartient

Enfin, nous avons pu obtenir toutes les données concernant les ventes de téléphones mobiles tout au long de l’année 2023 et, comme d’habitude ces derniers temps, Xiaomi reste le troisième plus grand fabricant comme le montre le rapport publié par le cabinet de conseil IDC.

Dans ce cas, nous pouvons voir comment les ventes et les expéditions de téléphones mobiles de l’entreprise asiatique représentent 12,5% du total et les placent bien au-dessus de la quatrième position, il n’est donc pas surprenant que ces chiffres continuent de se consolider au cours des prochains mois en raison des nouveaux lancements de la marque.

Les marchés émergents restent une mine d’or pour Xiaomi

Comme l’indique ce rapport, Xiaomi a clairement bénéficié de la croissance rapide de certains marchés émergents, comme celui de l’Inde, surtout au cours de la deuxième moitié de 2023. Malgré cela, Apple domine le marché avec une part de près de 25% après 13 ans de domination de Samsung.

Les Coréens se sont positionnés en deuxième position avec une part de marché de 16,3% et sont de plus en plus menacés par Xiaomi. En réalité, l’entreprise asiatique a augmenté ses ventes de 22,7% par rapport à 2022 tandis que les ventes de Samsung ont chuté de 10,9%, ce qui pourrait permettre à Xiaomi de continuer à escalader les classements dans un futur proche.

Malgré tout ce que nous avons mentionné, la tendance des ventes n’est pas bonne pour aucun fabricant car le marché des ventes a chuté de 3,2% cette année en 2023. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir, mais en regardant les mouvements des marques en faveur d’une meilleure prise en charge et maintenance de leurs systèmes d’exploitation, peut-être que 2024 pourrait être le début d’un grand changement dans l’industrie.

Source | IDC