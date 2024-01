OnePlus t’offre des écouteurs d’une valeur de 549 euros si tu réserves un OnePlus 12.

OnePlus offre des écouteurs haut de gamme Bang & Olufsen à ceux qui réservent le OnePlus 12 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Bang & Olufsen et OnePlus collaborent pour la deuxième fois.

Le OnePlus 12 est déjà parmi nous depuis un certain temps. Ce qui semble être à nouveau l’un des smartphones haut de gamme abordables de l’année offre des caractéristiques impressionnantes, dont on peut notamment citer le processeur Snapdragon 8 Gen 3 et l’optique Hasselblad pour ses caméras.

Maintenant, à une semaine de sa date de sortie en France, OnePlus a annoncé dans un communiqué de presse l’existence d’un pack spécial de précommande pour tous ceux qui souhaitent acheter le téléphone avant sa mise en rayon. Et attention, l’offre est très intéressante.

Bang & Olufsen s’associe à OnePlus

Si vous envisagez d’acheter un OnePlus 12, sachez que si vous réservez dès maintenant l’un de ces téléphones sur leur site officiel, vous recevrez en cadeau des écouteurs Bang & Olufsen Beocom Portal, d’une valeur de 549 euros. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, il suffit de dire qu’elle est très appréciée des audiophiles et synonyme de qualité supérieure.

Cependant, il y a un petit inconvénient. Il faut acheter le modèle avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage pour pouvoir bénéficier du cadeau. Nous en profitons pour rappeler que nous avons eu l’occasion de tester le OnePlus 11 et que l’une de nos conclusions était que grâce à son processeur et sa RAM, ce téléphone viellirait très bien. Investir dans la nouvelle génération, si vous venez d’un téléphone un peu plus ancien ou si vous n’avez jamais eu de téléphone OnePlus, n’est pas une mauvaise idée du tout.

En ce qui concerne cette deuxième collaboration avec Bang & Olufsen, voici ce que nous dit Celina Shi, leur directrice marketing pour l’Europe :

Chez OnePlus, notre principale mission est de permettre à notre communauté de profiter d’une vie numérique sans interruptions. Avec un écran conçu pour être extrêmement fluide, le OnePlus 12 offre des images inégalées. De son côté, B&O partage le même engagement en matière de fabrication et de design. C’est pourquoi leur son incomparable est le compagnon parfait pour notre appareil.

Alors maintenant vous savez, si vous voulez réserver ce téléphone et profiter de l’offre, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de OnePlus.