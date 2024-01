Au revoir à l’une des meilleures applications pour lire des mangas sur mobile : Tachiyomi cessera de recevoir des mises à jour

Mort d’une autre application pour lire des manga en ligne : Tachiyomi abandonne définitivement les utilisateurs d’Android

Android perd l’une des meilleures applications pour lire des manga en ligne : Tachiyomi dit au revoir après avoir eu une vie très courte.

Tachiyomi est l’une des applications les plus populaires pour lire des manga sur Android. Avec elle, vous pouvez accéder à des milliers de titres de différentes sources, officielles et non officielles, et profiter d’une grande variété d’options de personnalisation et de gestion de la bibliothèque. Cependant, dans une publication officielle, l’équipe de Tachiyomi a annoncé la fin du projet et qu’il n’y aura plus de mises à jour de l’application.

Les développeurs de Tachiyomi ont expliqué sur leur site web que la décision d’abandonner le projet est due à plusieurs raisons. La principale est le conflit survenu avec Kakao Entertainment, où l’entreprise accuse Tachiyomi de piraterie.

Tachiyomi achève son parcours et laisse les lecteurs de manga sur Android orphelins

Ces problèmes juridiques auxquels ils ont dû faire face ont sapé le moral de l’équipe, au point de devoir mettre fin au projet. La nouvelle a provoqué une énorme agitation parmi la communauté de lecteurs de manga en ligne sur Android.

Il ne s’agit pas seulement d’une perte de plus, c’est l’une des nombreuses qui ont été constatées dans ce secteur. Les applications de manga qui fonctionnent bien ont une vie très courte et cela s’explique par le fait qu’elles sont généralement menacées par les entreprises de retirer leur contenu.

🧵 | Tachiyomi vs Kakao: dumb and dumber full story In this thread, I drew upon various sources, including excerpts from an article by the author Andy Maxwell on TorrentFreak. 🫡 pic.twitter.com/fsfTAyDkU5 — Tachiyomi Community (@iiTachiyomi) 14 janvier 2024

Les développeurs de Tachiyomi ont remercié le support de la communauté des utilisateurs, qui a contribué par des dons, des suggestions et des traductions. Ils ont également assuré que le code source de l’application ne sera plus disponible sur GitHub et que tous les réseaux sociaux liés à l’application seront supprimés.

Malgré le fait que Tachiyomi cessera de recevoir des mises à jour, l’application continuera de fonctionner pour le moment. Cependant, il est possible que certaines sources de manga ne soient plus compatibles avec l’application ou que des erreurs ou des bugs apparaissent et ne puissent pas être résolus. C’est pourquoi les utilisateurs de Tachiyomi devront chercher d’autres options pour continuer à lire des manga sur leurs appareils Android.

🧵 | Tachiyomi vs Kakao: dumb and dumber full story In this thread, I drew upon various sources, including excerpts from an article by the author Andy Maxwell on TorrentFreak. 🫡 pic.twitter.com/fsfTAyDkU5 — Tachiyomi Community (@iiTachiyomi) 14 janvier 2024

Une des options les plus simples est d’utiliser les applications officielles des éditeurs de manga, telles que Manga Plus, Crunchyroll Manga ou VIZ Media. Ces applications proposent un catalogue large et à jour de manga, bien qu’elles nécessitent généralement un abonnement payant ou affichent de la publicité.

L’annonce de la fin des mises à jour de Tachiyomi a été un coup dur pour les fans de manga numérique, qui ont perdu l’un de leurs outils préférés pour profiter de ce média. Il ne reste plus qu’à attendre de voir si une nouvelle application émergera pour prendre sa place.