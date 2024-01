Liste complète des 118 modèles Xiaomi compatibles avec HyperOS

Bien que nous ayons déjà dépassé d’un mois le déploiement officiel de HyperOS pour de nombreux smartphones Xiaomi, il reste encore beaucoup de modèles en attente de mise à jour. En réalité, dans d’autres articles, nous vous avons déjà expliqué comment savoir facilement si votre smartphone sera compatible avec ce système, du moins en tenant compte des informations que nous avons à ce jour.

Cependant, si vous ne voulez pas télécharger l’application nécessaire à cela, dans cet article, nous allons vous dire quels sont les 118 terminaux qui seront normalement compatibles avec ce logiciel, afin que vous puissiez vérifier en un coup d’œil si votre appareil est compatible ou non.

Voici les 118 smartphones Xiaomi compatibles avec HyperOS

Il convient bien sûr de noter que ces informations que nous allons partager avec vous ne proviennent pas directement de Xiaomi lui-même, il est donc possible que certains des modèles que nous allons vous montrer ne soient finalement pas mis à jour. Cependant, étant donné que c’est Xiaomiui qui a partagé ces détails, nous pouvons lui accorder un haut degré de crédibilité, car ils ont l’habitude d’extraire des informations du code source du système d’exploitation.

De plus, il convient également de noter que le déploiement de ce logiciel se fait de manière assez progressive, il est donc possible que certaines mises à jour n’aient lieu qu’à partir de la deuxième moitié de l’année, et cela doit être pris en compte.

Cela dit, voici la liste des terminaux qui pourront être mis à jour vers HyperOS, afin que vous puissiez vérifier s’ils sont inclus ou non :

Smartphones Xiaomi compatibles avec HyperOS

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 10S

Xiaomi 10 Ultra

Xiaomi 10 Pro

Xiaomi 10

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Smartphones Redmi compatibles avec HyperOS

Redmi K40

Redmi K40S

Redmi K40 Pro / Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K60E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 10T

Redmi Note 10S

Redmi Note 11E

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11R

Redmi 10C

Redmi 11 Prime 4G

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 12 4G

Redmi 12C

Redmi 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12R

Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Smartphones POCO compatibles avec HyperOS

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO F4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X6

POCO X6 5G

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO X4 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO M6 Pro 5G

POCO M6 Pro 4G

POCO M6 5G

POCO M5s

POCO M5

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO C55

POCO C65

Source | Xiaomiui