Nouveau Redmi Note 13 5G : la gamme d’entrée de Xiaomi continue de miser sur une connectivité de pointe à un prix cassé

Il n’y a pas de doute que la journée a été assez mouvementée dans le catalogue de produits de Xiaomi, car la marque asiatique nous a présenté au niveau mondial toute la famille des Redmi Note 13, et dans cet article nous allons vous parler d’un des modèles d’entrée de gamme bien que, dans ce cas, nous disposons d’une connectivité 5G qui n’est pas toujours garantie dans cette gamme.

Le nouveau Redmi Note 13 5G est maintenant une réalité sur le marché mondial près de quatre mois après son apparition en Chine. Il peut être acheté à partir de 279,99 euros dans sa variante de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui en réalité un téléphone plus que performant pour un prix vraiment abordable.

Fiche technique du nouveau Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 5g DIMENSIONS ET POIDS 161.11 x 74.95 x 7.6 mm

173,5 grammes ÉCRAN 6,67″ AMOLED

120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 2 160 Hz

FHD+ (2400 × 1080 pixels)

Rapport de contraste de 5 000 000:1, pic de luminosité de 1 000 nits, taux de rafraîchissement variable de 60 Hz à 120 Hz

10 bits, PWM haute fréquence de 1 920 Hz, 100% DCI-P3 PROCESSEUR MediaTek 6080 (jusqu’à 2,4 GHz)

GPU Mali-G57 RAM 6/8 Go LPDDR4X STOCKAGE 128/256 Go UFS 2.2 APPAREIL PHOTO ARRIÈRE Capteur principal 108 MP, f/1.7

Profondeur 2 MP APPAREIL PHOTO AVANT 16 MP BATTERIE 5 000 mAh

Charge rapide 33 W SYSTÈME D’EXPLOITATION MIUI 14 + Android 13 CONNECTIVITÉ Double nano SIM 5G

Wi-Fi 2,4 / 5 GHz

Bluetooth 5.3

GPS, Beidou, GLONASS et Galileo

NFC

Infrarouge

USB type C

Prise jack 3,5 mm AUTRES Lecteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral Double haut-parleur avec jusqu’à 200% de volume en plus

Certification audio Hi-Res PRIX À partir de 279,99 euros

Xiaomi Redmi Note 13 5G- Smartphone 6GB RAM 128GB ROM, AMOLED Display 6.67″ 120Hz FHD+,108MP Professional Camera, 5000Mah, Black [Version globale]

* Le prix peut avoir changé depuis la dernière révision

Vous n’avez pas besoin de beaucoup d’argent pour avoir un terminal 5G vraiment performant

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, ce Redmi Note 13 5G est pratiquement identique d’un point de vue esthétique par rapport au reste de la famille, donc de ce point de vue, vous n’aurez pas une sensation trop différente. Cependant, dans ce modèle, nous voyons une légère redéfinition du module arrière, abritant un double capteur composé d’un appareil photo principal de 108 MP avec une ouverture f/1,7 et d’un deuxième capteur de profondeur de 2 MP.

Un autre détail qui ne change pas par rapport à ses frères est l’écran intégré à ce téléphone. Dans ce cas, nous avons un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et, plus intéressant encore, un taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 2 160 Hz, des spécifications spécialement conçues pour nous offrir une très bonne expérience d’utilisation tout en maintenant une consommation d’énergie très basse.

Mais ce n’est pas tout en termes de bonnes performances, car Xiaomi a décidé d’intégrer dans cet appareil une puissante puce MediaTek 6080 ainsi qu’une généreuse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W, un double haut-parleur stéréo qui promet jusqu’à 200% de volume en plus par rapport à sa génération précédente, et d’autres détails de connectivité très intéressants, tels que la double nano SIM 5G ou le Bluetooth 5.3.

Cependant, l’inconvénient que nous trouverons dans ce modèle est que, pour le moment, il sera livré avec MIUI 14 basé sur Android 13. Bien sûr, il pourra être mis à jour ultérieurement vers HyperOS sans aucun problème, mais étant donné qu’il y a quelques jours à peine, POCO nous a présenté les POCO X6 et POCO M6 Pro avec ce système nativement, nous nous attendions à ce que tous les Redmi Note 13 en fassent de même dès le départ.

Prix et disponibilité du nouveau Redmi Note 13 5G

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau Redmi Note 13 5G est désormais disponible en France avec trois couleurs au choix : noir graphite, bleu océan et blanc arctique, les prix des différentes versions étant les suivants :

Plus d’informations | Xiaomi France