Nouvelle Redmi Watch 4 de Xiaomi : jamais la gamme moyenne des montres connectées n’avait été aussi premium.

Il y a eu de nombreux utilisateurs qui ont choisi d’acheter le magnifique Redmi Watch 3 depuis sa présentation il y a plus d’un an. Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures montres intelligentes que vous pouvez acheter aujourd’hui, mais Xiaomi vient de le renouveler avec un modèle qui l’améliore pratiquement dans tous les aspects.

Le Redmi Watch 4 est déjà une réalité, et dans cet article, nous vous dirons quelles sont toutes ses nouveautés, qui, nous vous l’annonçons, ne sont pas peu nombreuses, car même son design est entièrement nouveau. Ce dispositif peut déjà être acheté en France pour seulement 99,99 euros. Mais attention, il arrive cousu avec le Redmi Note 13 Pro+, au cas où vous voudriez également un téléphone portable. Dans ce cas, la montre sortira gratuitement. Une opportunité en or.

Fiche technique du Redmi Watch 4

REDMI WATCH 4 DIMENSIONS ET POIDS 47,58 × 41,12 × 10,5 mm 31,5 grammes écran Panneau AMOLED de 1,97 pouces à 60 Hz

450 x 390 pixels

Luminosité maximale de 600 nits étanchéité 5 ATM COMPATIBILITÉ Android 8.0 ou iOS 12.0 et supérieur autonomie 470 mAh (20 jours d’utilisation typique) capteurs Accéléromètre, fréquence cardiaque, saturation en oxygène dans le sang, suivi du sommeil, GPS + GNSS + GLONASS + GALILEO + QZSS CONNECTIVITÉ Bluetooth 5.3 LE autres Couronne rotative métallique sur le côté 150 modes d’exercice

+200 watchfaces gratuits Puce NFC intégrée

Microphone et haut-parleur intégrés

Appels via Bluetooth prix En France pour 99,99 euros

Un saut qui se remarque à tous les niveaux

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, cette Redmi Watch 4 se distingue surtout par une avancée majeure en termes de design. Le boîtier de cette montre est maintenant entièrement métallique, et en plus, un nouveau bouton sur le côté droit fait office de couronne rotative pour naviguer facilement dans l’interface.

En réalité, cette esthétique nous rappelle assez ce que d’autres marques comme Amazfit nous offrent avec l’Amazfit GTS 4 Mini, car même la façon d’échanger les bracelets a dû être modifiée, donc ceux que nous avons de sa génération précédente ne seront pas compatibles avec ce modèle.

Bien sûr, les changements ne s’arrêtent pas là, car nous avons également des nouveautés importantes sur l’écran du produit. Dans ce cas, le panneau reste AMOLED et conserve à la fois les 600 nits de luminosité maximale et les 60 Hz de taux de rafraîchissement, mais nous disposons maintenant d’une diagonale de 1,97 pouces, ce qui permettra une visualisation beaucoup plus claire du contenu.

Nous devons également ajouter à tout cela que cette montre est devenue la première montre Redmi à intégrer le nouveau système HyperOS, sa batterie peut durer jusqu’à 20 jours d’utilisation typique sans avoir à passer par le chargeur et même le nombre d’activités sportives et de watchfaces téléchargeables a considérablement augmenté.

Prix et disponibilité de la nouvelle Redmi Watch 4

La nouvelle Redmi Watch 4 de Xiaomi arrive officiellement en France après avoir passé un certain temps en tant que montre exclusive en Chine. Elle arrive dans notre pays en couleur gris argent et en couleur noir obsidienne, et son prix de vente est fixé à 99,99 euros.